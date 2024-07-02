В Госдуме потребовали признать сатанистами и запретить фурри и квадроберров

В России необходимо признать экстремистскими и запретить все виды сатанизма. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», заявили в Госдуме на круглом столе «О противодействии распространению сатанизма и другим деструктивным явлениям в медиакультурном пространстве России».

Как отмечает издание, оказалось, что участники мероприятия понимают под сатанизмом весьма широкий круг явлений. Так, глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева заявила о необходимости дать бой «фашистам, сатанистам и нацистам, которые опираются на силы зла».

По ее словам, Запад «открыто противодействует» России и пытается идеологически заразить молодежь, «а это половина успеха пути покорения народа». «Нам нужна жесткая позиция: никаких дискуссий, а только запрет всех организаций, которые продвигают террористическую, экстремистскую, деструктивную идеологию. Нужно два-три года, чтобы полностью поменять мозги молодежи», — резюмировала Тимофеева.

В свою очередь, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что «школьная стрельба», «группы смерти», чайлдфри и уже запрещенное движение ЛГБТ имеют один «человеконенавистнический» корень. Он обратил внимание собравшихся, что «ЛГБТ-движение, вобравшее в себя многие признаки сатанизма» в России запрещено, а сам сатанизм — нет.

По словам депутата Татьяны Буцкой, сатанизм в России сегодня активно мимикрирует под популярные молодежные субкультуры. «"Квадробинг" — это когда они скачут, как кошки, собаки. "Фурри" — когда они уже начинают на себя надевать маски. А самое опасное движение — "терианы", когда они уже полностью идентифицируют себя с животными», — пояснила она, подчеркнув, что «терианы» должны быть запрещены законом. При этом она пообещала «дойти до победного» и добиться принятия соответствующего закона.

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