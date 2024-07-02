Поддержать
Новости

В Госдуме потребовали признать сатанистами и запретить фурри и квадроберров

15:09 • 02.07.2024

В России необходимо признать экстремистскими и запретить все виды сатанизма. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», заявили в Госдуме на круглом столе «О противодействии распространению сатанизма и другим деструктивным явлениям в медиакультурном пространстве России». 

Как отмечает издание, оказалось, что участники мероприятия понимают под сатанизмом  весьма широкий круг явлений. Так, глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева заявила о необходимости дать бой «фашистам, сатанистам и нацистам, которые опираются на силы зла».

По ее словам, Запад «открыто противодействует» России и пытается идеологически заразить молодежь, «а это половина успеха пути покорения народа». «Нам нужна жесткая позиция: никаких дискуссий, а только запрет всех организаций, которые продвигают террористическую, экстремистскую, деструктивную идеологию. Нужно два-три года, чтобы полностью поменять мозги молодежи», — резюмировала  Тимофеева.

В свою очередь, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что «школьная стрельба», «группы смерти», чайлдфри и уже запрещенное движение ЛГБТ имеют один «человеконенавистнический» корень. Он обратил внимание собравшихся, что «ЛГБТ-движение, вобравшее в себя многие признаки сатанизма» в России запрещено, а сам сатанизм — нет. 

По словам депутата Татьяны Буцкой, сатанизм в России сегодня активно мимикрирует под популярные молодежные субкультуры. «"Квадробинг" — это когда они скачут, как кошки, собаки. "Фурри" — когда они уже начинают на себя надевать маски. А самое опасное движение — "терианы", когда они уже полностью идентифицируют себя с животными», — пояснила она, подчеркнув, что «терианы» должны быть запрещены законом. При этом она пообещала «дойти до победного» и добиться принятия соответствующего закона.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€873 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →