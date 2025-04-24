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Криминал

Россиянина обвинили в издевательстве над десятками животных

2 минуты чтения 23:04

Житель Нижнего Новгорода подозревается в жестком обращении с животными, в квартире, в которой он проживал вместе со своей матерью, обнаружили более десяти трупов, а также фрагменты тел, упакованные в пакеты и подписанные контейнеры, сообщает местное издание «Нижний сейчас». Информацию подтвердили в региональном управлении МВД.

Полиция сообщает, что в квартиру наряд прибыл 21 апреля после жалоб местных жителей на трупный запах, кражу собаки и агрессивное поведение одного из жильцов. Сотрудникам не удалось осмотреть жилище, а задержанного мужчину пришлось отпустить. На следующий день полицейские вернулись и обнаружили несколько десятков живых животных и более десяти трупов.

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МВД передало животных зоозащитникам, они сообщили, что их в квартире было более 50. Жильцов квартиры, как сообщает полиция, «передали в медицинское учреждение», также было возбуждено уголовное дело по статье о жестком обращении с животными (ст. 245 УК). Полицейские продолжают проводить экспертизы и сообщают, что в прошлом году на жильцов поступали жалобы, тогда соседи рассказывали об антисанитарии в квартире.

«Нижний сейчас» со ссылкой на информацию зоозащитников сообщает, что подозреваемый жил в квартире со своей матерью, сотрудницей ННГУ имени Н.И. Лобачевского, студенты которого, по данным издания «7х7», уже потребовали уволить женщину из вуза. Зоозащитники подали жалобу на действия подозреваемого и его матери в прокуратуру.

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«Комсомольская правда» отмечает, что мужчину уже обвиняли в жестком обращении с животными в 2024 году. Тогда волонтеры обнаружили трупы щенков и спасли 12 собак на даче семьи в поселке Лукино Балахнинского района области. Журналисты утверждают, что зоозащитники обращались с заявлением в полицию, но правоохранители не задержали мужчину даже после того, как якобы возбудили уголовное дело.

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