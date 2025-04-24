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Мир

Глава Netflix пообещал спасти Голливуд

2 минуты чтения 16:34 | Обновлено: 16:35

Гендиректор стриминговой платформы Netflix Тед Сарандос заявил, что его сервис спасает Голливуд, в то время как для большинства зрителей «идея кинотеатров устарела». Глава Netflix выступил со своим заявлением на конференции TIME100, оно прозвучало в ответ на вопрос, сообщает журнал Time.

На конференции главный редактор журнала Сэм Джейкобс попросил гендиректора Netflix ответить на обвинение в том, что стриминговая платформа разрушила Голливуд. В качестве довода журналист рассказал о падающих сборах премьер, сокращении времени проката фильмов и переезде съемочных площадок из Лос-Анджелеса.

Сарандос в ответ сказал, что зрители все чаще предпочитают смотреть кино дома, а Netflix лишь «предоставляет программу в таком виде, в каком вы хотите ее смотреть». По словам главы стримингового сервиса, его компания помогает смотреть фильмы американцам, проживающим в сельской местности и не имеющим возможности добраться до кинотеатров.

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Идея кинотеатров устарела, «но не для всех», уточнил Сарандос. В 2019 году стриминг выкупил последний остававшийся нью-йоркский кинотеатр с одни экраном, работавший с середины ХХ века и считавшийся «элитарным».

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В декабре в журнале N+1 была опубликована статья критика Уилла Тавлина, где говорилось, что за последнее десятилетие Netflix создал «мощную бизнес-модель для завоевания телеаудитории», а затем «обрушил свою разрушительную силу» на кинематограф. «Он поставил Голливуд на грань ненужности. Потому что Netflix не просто выживает, когда его фильмы никто не смотрит, — он процветает», — написал публицист.

Неделю назад Сарандос одобрил использование технологии искусственного интеллекта в кино, поскольку она позволяет оптимизировать технологические процессы. Например, нейросети могут помочь малобюджетным проектам использовать продвинутое омоложение персонажей и «масштабные визуальные эффекты», заявил глава Netflix.

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