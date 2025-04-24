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Криминал

Мужчина застрелил женщину из-за шума во дворе многоквартирного дома

2 минуты чтения 12:24

В Подмосковье следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве местной жительницы. По данным прокуратуры Московской области, женщину застрелил житель многоквартирного дома из-за шума во дворе.

Инцидент произошел около часа ночи 23 апреля на детской площадке, расположенной на улице Железнодорожная в микрорайоне Климовск города Подольск. Согласно предварительным данным, в ту ночь во дворе сидела компания из четырех человек. Согласно записям с камер видеонаблюдения, в какой-то момент из подъезда многоквартирного дома вышел мужчина, который держал в руках предмет конструктивно схожий с огнестрельным оружием. 

Сообщается, что местный житель подошел к компании, сделал им замечание из-за шума и произвел выстрел в воздух. После случившегося компания попыталась отобрать у мужчины оружие, в ответ тот выстрелил в область груди 36-летней женщины. Пострадавшая умерла на месте до прибытия бригады скорой помощи.

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По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Дело находится на контроле у Подольской городской прокуратуры.

В подмосковной полиции сообщили, что 58-летний подозреваемый с телесными повреждениями госпитализирован. В настоящее время он находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

Близкий к силовым структурам телеграм-канал Mash пишет, что подозреваемый — Василий Петров, который вышел во двор к пьяной компании друзей с самодельным пистолетом-пулеметом с прикладом от винтовки «Винторез». Затем, как сообщается, он нажал на спусковой крючок и пуля попала в грудь 36-летней Екатерины К.

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В начале апреля Следственный комитет сообщил, что в Омской области мужчина из ревности застрелил свою 48-летнюю сожительницу, а затем совершил самоубийство. К такому выводу следователи пришли после допросов и осмотра дома, расположенного в деревне Чапаево Колосовского района. 

На месте преступления было найдено  гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра со сбитыми номерами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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