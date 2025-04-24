Мемкоин Трампа взлетел после его обещания поужинать с держателями монеты

Мемкоин президента США Дональда Трампа $Trump резко взлетел в цене после того, как он пообещал провести «эксклюзивный ужин» с 220 крупнейшими держателями монеты. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание пишет, что мероприятие запланировано на 22 мая, а сам Трамп описал его, как «самое ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ в мире». Ужин будет поделен на две части. Первая с участием более 200 криптоинвесторов пройдет в Trump National Golf Club в Вашингтоне: а затем анонсирован «суперэксклюзивный приватный VIP прием» для 25 крупнейших держателей мемкоина.

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После этого объявления, как пишет Би-би-си, цена $Trump подскочила на 70%. В то же время она по-прежнему была далека от максимума, достигнутого вскоре после запуска в январе. Тогда на пике за мемкоин предлагали чуть более 72 долларов, а на момент написания новости курс мемкоина на криптобирже Coinbase составлял 11,68 доллара.

Мемкоин $Trump вышел на криптобиржи в январе, а сам американский президент прорекламировал его в принадлежащей ему соцсети Truth Social. «Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему особому сообществу Трампа. ПОЛУЧИТЕ СВОЙ $TRUMP СЕЙЧАС», — написал он тогда. При этом, согласно официальному сайту монеты, 80% ее предложения на момент запуска принадлежали компании Трампа CIC Digital LLC.

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За последующие несколько дней курс $Trump вырос на тысячи процентов, достигнув общей капитализации в 14 миллиардов долларов. А спустя несколько дней собственный мемкоин запустила уже жена Трампа Мелания. «Официальный мем Мелании уже в сети! Вы можете купить $MELANIA прямо сейчас», — написала она в соцсети X, а Трамп сделал репост этой записи. После этого курс $Trump рухнул. То же самое в течение несколько дней произошло и с криптовалютой первой леди США.