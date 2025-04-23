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Интернет и мемы

Власти Франции обвинили TikTok в пропаганде анорексии

2 минуты чтения 20:53 | Обновлено: 20:56

В TikTok распространяются ролики, «пропагандирующие экстремальную худобу», их число превысило полмиллиона, заявила французский министр цифровых технологий Клара Шаппаз. Чиновница сообщила о роликах с тегом #Skinnytox Управлению по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции и в Евросоюз, пишет The Guardian.

В своем обращении министр выразила опасение, что новый тренд заставляет жертв анорексии стыдиться своего тела, а алгоритмы соцсети нацелены на наиболее уязвимых. Шаппаз назвала тиктоки с хештегом Skinnytox «отвратительными и неприемлемыми».

«Цифровые инструменты прекрасны с точки зрения прогресса и свободы, но при неправильном использовании они могут разрушать жизни», — заявила министр.

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Сейчас в TikTok по запросу #SkinnyTok можно найти десятки видеороликов, призывающих молодых женщин и девушек ограничивать себя в еде, так как они «худые, но недостаточно худые». «Если вы не можете контролировать то, что кладете в рот, что вы можете контролировать?» — говорится в одном из тиктоков.

Специализирующаяся на подростковых расстройствах пищевого поведения медсестра Шарлин Буиг создала петицию, предупреждающую об опасности #SkinnyTok и подобных тенденциях в социальных сетях. Автор петиции рассказала, что столкнулась с «разрушительным воздействием» изображений и сообщений в социальных сетях на психическое и физическое здоровье молодых людей.

«Эти видеоролики, которые часто смотрят подростки, пропагандируют нереалистичные нормы поведения и поощряют опасные пищевые привычки, такие как ограничительные диеты, чрезмерные физические нагрузки или голодание», — сообщила Буиг.

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Во Управлении по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции журналистам сказали, что считают этот тикток-тренд «риском для общественного здравоохранения» и собирают информацию о масштабах проблемы, чтобы понять, «какие ресурсы TikTok уже задействовал в ответ».

TikTok заявил, что удалил ряд постов и ввел строгие правила, запрещающие бодишейминг и «опасное поведение, связанное с похудением».

Закон ЕС о цифровых услугах требует, чтобы интернет-платформы «принимали меры для снижения рисков и защиты несовершеннолетних», пишет The Guardian. В 2015 году французские парламентарии проголосовали за то, чтобы поощрение анорексии каралось тюремным заключением сроком до одного года и штрафом в размере десять тысяч евро.

Во Франции нервной анорексией страдают до 40 000 человек, 90% из которых подростки. Это самое опасное психическое заболевание в стране, сообщила газета.

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