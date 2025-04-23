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Интернет и мемы

Тренд на «лицо из аниме» вынудил китаянок делать опасные операции на лицо

2 минуты чтения 17:35

В Китае последние 20 лет растет популярность на пластические операции, которые когда-то были запрещены в стране. Особую тревожность у медиков вызывает тренд в соцсетях на черты лица аниме-персонажей — ради кукольного образа девушки расширяют глаза, сужают подбородок и нос, а также изменяют форму ушей. Об этом пишет Би-би-си.

Одна из героинь материала — 35-летняя Эбби Ву, которая за последние 20 лет перенесла более 100 пластических операций и различных процедур ради идеальной внешности. Эбби было 14 лет, когда ей пришлось сделать липосакцию из-за критики преподавателя по поводу лишнего веса.

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«Мой учитель сказал мне: «Ты была нашей звездой, но теперь ты слишком толстая. Тебе придется либо сдаться, либо быстро похудеть”», — вспоминает она.

Эбби утверждает, что косметологические процедуры и операции, которые она с тех пор делает регулярно, обошлись ей в полмиллиона долларов. Тем не менее девушка переживает, что ее лицо все еще неидеально. Приложение SoYoung, которое сканирует лицо человека с помощью функции «волшебного зеркала», регулярно указывает Эбби на ее несовершенства и предлагает ей длинный список рекомендуемых операций.

По данным Би-би-си, ежегодно косметические процедуры в Китае делают 20 миллионов жителей, большая часть из них (80%) — девушки в возрасте 25 лет. В последние годы китаянки все чаще обращаются к хирургам не просто за «усовершенствованием» внешности, а ради создания аниме-образа — с двойным веком, крошечным подбородком и миниатюрным носом. Сообщается, что многие девушки также вводят ботокс за ушами — чтобы наклонить их вперед и визуально уменьшить лицо.

Тем временем медики предупреждают: в стране открываются все больше клиник, которые работают без лицензии, а вместе с этим растет и число девушек, пострадавших от неудачных операций. По данным исследовательской компании iResearch, в 2019 году в Китае работали около 80 тысяч учреждений, предоставляющих косметические услуги без лицензии. По разным оценкам, ежедневно в таких клиниках происходят сотни осложнений и неудачных вмешательств.

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