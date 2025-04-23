Иранец зарезал дочь за работу в салоне красоты

В городе Исламшехр иранской провинции Тегеран мужчина прилюдно зарезал свою 18-летнюю дочь Фатеме Солтани, когда узнал, что она устроилась на работу в салон красоты, сообщает иранское оппозиционное издание IranWire.

Источники издания сообщили, что Солтани начала работать в салоне красоты втайне от отца, потому что боялась его реакции. До этого мужчина неоднократно применял насилие к жене и дочери.

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Мужчина узнал адрес салона красоты, когда увидел на странице дочери в инстаграме номер телефона для бронирования и позвонил по нему. Он пришел в салон утром 18 апреля, Солтани заметила его, и успела позвонить матери.

По данным издания, активистка по защите прав женщин Пардис Рабии опубликовала в своих соцсетях рассказы очевидцев, которые видели, как мужчина зашел в салон красоты и несколько раз ударил свою дочь ножом на глазах у сотрудников и посетителей. После этого он попытался отрезать ей голову, но убежал, когда окружающие закричали. Затем он позвонил жене и сказал: «Я оставлю тебя с этим горем».

По данным другого оппозиционного иранского издания HRANA, мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело.

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IranWire сообщает со ссылкой на газету Etemad, что с марта по сентябрь прошлого года родственниками или членами семьи были убиты 78 женщин. А по данным газеты Shargh, с 2021 по 2023 год мужчины убили не менее 165 женщин в своих семьях. По крайней мере с января по март 2023 большая часть из 27 убийств произошла по мотивам «чести».

В соседнем с Ираном Афганистане движение «Талибан» после захвата власти в 2021 году запретило женщинам посещать салоны красоты.