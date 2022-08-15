Американские актеры выпустили короткометражный фильм об «убийствах чести» ЛГБТ+ в Чечне

На YouTube вышел 15-минутный фильм «Честь» про «убийства чести» ЛГБТ+ в Чечне и новые законодательные предложения против ЛГБТ+ в США. Фильм сняли американские актеры-активисты при поддержке кризисной группы СК SOS, которая помогает ЛГБТ+ людям и их семьям, оказавшимся в опасности на Северном Кавказе.

По сюжету фильма, главная героиня Эмма возвращается домой, собираясь сходить на охоту — так она хочет восстановить семейную связь с братом Джейсоном. Однако девушка обнаруживает, что ее брат присоединился к ортодоксальной религиозной группе.

Создатели фильма выбрали США местом действия картины для того, чтобы преодолеть культурный разрыв между Америкой и Россией.

«Нашей задачей было показать, что события, описываемые в "Чести", могут легко произойти в любом месте. Мы (США и Россия — Прим. "Холода") ничем не отличаемся», — заявили в команде фильма.

Авторы картины также добавили, что при ее создании не учитывали, как будут развиваться события в Штатах: недавно в Верховном суде США предложили отменить постановления, защищающие однополые браки и доступ к противозачаточным средствам. Такая дискуссия возникла среди судей Верховного суда после отмены постановления о праве на аборт.

«Мы выпустили "Честь" вне кинофестиваля, так как наша задача — привлечь больше внимания к тому, что до сих пор происходит в Чечне, и убедиться, что мы сами понимаем, куда движется наша собственная страна», — прокомментировала релиз команда.

Источник: Honor, СК SOS