Гигантские кенгуру могли вымереть из-за нежелания отходить далеко от дома

Одной из причин вымирания гигантских кенгуру могло стать их нежелание расширять свой ареал обитания, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования ученых из Австралии.

Авторы работы назвали исчезнувших животных «настоящими домоседами» — протемнодоны жили в постоянном контакте друг с другом, питались и умирали на небольших участках земли в известняковых пещерах и вокруг них. «Эти гигантские кенгуру просто чиллили дома, поедая листья тропического леса, потому что их было много», — рассказал соавтор исследования, палеонтолог из музея Квинсленда Скотт Хокнулл.

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Эта модель поведения на протяжении нескольких сотен тысяч лет позволяла им находиться в комфортной среде — тропические леса были для животных одновременно стабильным источником пищи и защитой от доисторических хищников. Однако в итоге именно нежелание передвигаться на большие расстояния, как считают ученые, могло стать одной из причин вымирания протемнодонов — из-за изменения климата и распространения засушливых периодов экосистема тропических лесов была нарушена.

Ученые изначально ожидали, что ареал питания протемнодонов был гораздо больше, что соответствовало бы распространенному мнению о наличии корреляции между размером животного и площадью территории, по которой оно перемещается в поисках еды. Научно-популярное издание Naked Science сообщает, что причина может заключаться в том, что протемнодоны питались листьями в отличии от современных кенгуру, которые едят траву. Листоедам, как отмечают журналисты, нужна меньшая площадь для обеспечения пропитания.

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Также исследователи подсчитали, что масса протемнодонов могла достигать 170 килограмм, из-за этого размер некоторых особей превышал оптимальную массу для прыжков. Крупнейший из современных видов, красный кенгуру, весит в среднем вдвое меньше.