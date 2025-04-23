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Мир

Мужчине имплантировали «чип трезвости» в Китае

2 минуты чтения 21:02

Китайские хирурги из города Фуян провинции Аньхой провели операцию по имплантации «чипа трезвости» пациенту, который употреблял алкоголь каждый день, сообщает научно-популярное издание Naked Science со ссылкой на информацию местного медиа ChinaDaily.

«Чип» помогает бороться с алкогольной зависимостью, несмотря на название, это не электронное устройство. Он состоит из 10 лекарственных капсул с гидрохлоридом налтрексона, этот препарат помогает подавить психологическую тягу к алкоголю.

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ChinaDaily отмечает, что пациенту 40 лет, его стаж употребления алкоголя превышает 20 лет, причем в последнее время он употреблял более 500 миллилитров спиртного каждый день. При попытке прекратить или сократить употребление мужчина сталкивался с «синдромом отмены» — у него появлялись дискомфорт, беспокойство и дрожь в теле, которые быстро проходили при употреблении алкоголя.

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За несколько лет мужчину девять раз госпитализировали для лечения от зависимости, но каждый раз ему становилось хуже после возвращения домой. «Чрезмерное употребление алкоголя сделало его раздражительным, что часто приводило к ссорам с семьей и причиняло им страдания», — заявил ответственный за имплантацию врач. «Чип» пациент решил установить после того, как посоветовался с семьей.

Журналисты отмечают, что этот метод лечения должен помочь преодолеть тягу к алкоголю на психологическом и поведенческом уровнях. Содержащиеся в капсулах препараты начинают действовать уже через четыре часа, врачи ожидают, что «чип» будет эффективен в течение шести месяцев, избавляя пациентов от риска пропустить прием лекарств.

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