Американцы начали получать требования покинуть США

Министерство внутренней безопасности США ошибочно отправляет электронные письма с требованием покинуть страну гражданам США, об этом сообщает Associated Press.

Журналисты отмечают, что такие требования приходят в том числе и иммиграционным адвокатам, люди получают уведомления без предварительного предупреждения. В некоторых из них от получателя требуют немедленно покинуть территорию страны, в других дают на это семь дней. Граждане США, вероятно, получили требования по ошибке, из-за того, что въезжавшие иммигранты предоставили контактную их информацию в приложении CBP One.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем Общество 11 минут чтения

CBP One (нынешнее название CBP Home) позволяло иммигрантам, желающим перейти границу США и Мексики, подать запрос на собеседование для въезда в США с целью получения убежища. Правозащитная организация Amnesty International критиковала его устройство еще при предыдущей администрации Джо Байдена, отмечая, что слоты на собеседования распределяются «в значительной степени случайным образом».

Associated Press отмечает, что с января 2023 года CBP One для въезда в США воспользовались более 900 тысяч человек, в пресс-службе приложения заявили о 936 тысячах въехавших в страну с его помощью, данные были актуальны на конец декабря 2024 года. Власти не заявляли о точном числе отправленных требований покинуть территорию страны, ограничившись лишь упоминанием, что такие уведомления получили не все пользователи приложения.

Он был одержим голливудской актрисой и выстрелил в президента ради нее Сын нефтяного магната провел в психбольнице 40 лет. Теперь он на свободе и живет лучшую жизнь Мир 15 минут чтения

«Тот факт, что мы не знаем, сколько людей получили это уведомление, является частью проблемы. Мы получаем сообщения от адвокатов и людей, которые не знают, что делать с уведомлением», — рассказала адвокат из правозащитной группы Justice Action Center Хиллари Ли. Журналисты также утверждают, что уведомления также поступали людям из групп, чью высылку временно приостановили суды.