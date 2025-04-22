Космонавтов хотят научить выращивать еду на орбите

На борту Международной космической станции может появиться небольшая экспериментальная «фабрика продовольствия», сообщила Би-би-си. В Европейском космическом агентстве журналистам рассказали о начале исследований, которые должны помочь космонавтам начать выращивать еду на орбите, разнообразив меню стейком, картофельным пюре или десертами.

Агентство пытается выполнить две задачи: изменить скудное меню космонавтов и снизить расходы на их питание. Сейчас еда для одного участника команды МКС обходится в среднем в 25 тысяч долларов.

Под выращиванием подразумевается производство в колбах и пробирках белков, жиров и углеводов. Космонавты должны будут смешивать эти ингредиенты в нужных пропорциях, получая блюда, по вкусу и внешнему виду похожие на привычные.

Сейчас в США и Сингапуре магазины предлагают выращенную очень похожим образом курятину, а в Великобритании и Израиле запуск продаж произведенного в лабораторных условиях стейка дожидается официального одобрения властей, передает Би-би-си.

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Технология считается экологически более чистой, чем традиционные методы сельхозпроизводства — за счет снижения потребности в земле и сокращения выбросов парниковых газов.

Ученым процесс известен как высокоточная ферментация, она сродни брожению сусла при изготовлении пива. По словам сотрудника британского центра Родриго Ледесмы-Амаро, к дрожжам можно добавлять ген, обеспечивающий выработку дополнительных витаминов или любых других ингредиентов.

Недавно ракета SpaceX доставила на МКС уменьшенную копию биоректора, прибора, который способен выполнять высокоточную ферментацию. Параллельно ученые центра Родриго отправили на орбиту спутник в виде куба, наполненного небольшим количеством дрожжевого коктейля. Спутник скоро должен упасть в океан у побережья Португалии, его должно подобрать специальное судно, сообщила Би-би-си. Ученые собираются выяснить, как невесомость и космическая радиация влияют на ферментацию.

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Сейчас полученная в результаты выращивания и высушенная до порошкового состояния кирпичного цвета слизь выглядит неаппетитно, рассказал познакомившийся с результатами исследования корреспондент Би-би-си.

Ученые пригласили мастер-шеф-повара лондонского Имперского колледжа Якуба Радзиковски, чтобы он придумал рецепты превращения химикатов в блюда.

«Мы хотим создать еду, которая была бы привычной на вкус для каждого астронавта, откуда бы он ни был родом. В космосе можно будет воспроизвести блюда французской, китайской, индийской кухни — и вообще любой кухни мира», — сказал Радзиковски.

Без создания фабрик по производству еды на орбите Земли, Луне или Марсе невозможно будет совершать дальние путешествия и осваивать планеты, снабжая десятки и сотни космонавтов, заявил Би-би-си основатель компании Frontier Space Акил Шамсул. Его компания работает над созданием космической «фабрики продовольствия» совместно с группой ученых Имперского колледжа, уточнили журналисты.