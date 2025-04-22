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Мир

У министра внутренней безопасности США украли сумочку с деньгами и документами

2 минуты чтения 11:10

Министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм обокрали в ресторане. Она лишилась сумочки с деньгами и документами, сообщает американский телеканал CNN. 

Сообщения о краже сначала появились в американской прессе, а затем их подтвердили официальные представители ведомства, которое возглавляет Ноэм. Инцидент, по данным телеканала, произошел в ресторане Capital Burger в Вашингтоне 20 апреля. Агенты Секретной службы не смогли предотвратить кражу, но позже ознакомились с записями с камер видеонаблюдения, установленных в заведении. 

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На кадрах видно, как неизвестный белый мужчина в медицинской маске на лице, забирает сумочку министра и беспрепятственно покидает помещение. Как сообщается, в похищенной сумке лежали водительские права Ноэм, лекарства, которые она принимает, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в здание министерства внутренней безопасности, косметика, чековая книжка и три тысячи долларов наличными.

После того как информация о краже распространилась в СМИ, у журналистов возникли вопросы относительно того, зачем министру понадобилась такая крупная сумма наличными. В связи с этим официальные представители министерства выпустили заявление, в котором говорилось, что Ноэм сняла в банкомате эту сумму для того, чтобы купить подарки на Пасху для своих родных и близких, а также оплатить праздничный пасхальный ужин, во время которого она и стала жертвой кражи.

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