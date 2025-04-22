СМИ: фонд переговорщика Путина ищет источник утекшей в ФБК информации

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановил найм и стажировки, а также начал внутреннюю проверку из-за подозрений, что кто-то из сотрудников помог Фонду борьбы с коррупцией провести расследование о деятельности РФПИ и имуществе его гендиректора Кирилла Дмитриева, которого Владимир Путин назначил одним из представителей России на переговорах с США о войне в Украине. Об этом сообщили источники издания «Новая газета — Европа».

«РФПИ думает, что у них завелась “крыса”. Поэтому пока никаких новых людей не принимают. Заниматься студентами пока рук и времени нет», — сообщил собеседник издания.

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Два источника, знакомых со студенческой программой РФПИ, сообщили «Новой — Европа», что фонд временно приостановил стажировки и практики для студентов. Эта программа действовала несколько лет и позволяла в упрощенном порядке принимать на стажировку студентов московских вузов. Один из источников сообщил НГЕ, что рекрутинг новых сотрудников также приостановлен.

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих усомнилась, что данные о недвижимости семьи Дмитриева расследователи могли получить от источника в РФПИ. «Видимо информация о дубайских и куршавельских пентхаусах Дмитриева хранится именно в госкомпании и выдается любому студенту при заступлении на стажировку», — написала Певчих в твиттере. Также она призвала делиться с ФБК информацией об РФПИ.

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В расследовании, которое ФБК выпустил 1 апреля, сообщалось, что семья Кирилла Дмитриева владеет недвижимостью в России, во Франции и в Дубае на сумму 7,5 миллиарда рублей, что существенно превышает доход чиновника, возглавляющего РФПИ с 2011 года. При этом дубайской недвижимостью, по данным ФБК, владеет отец чиновника Олександр Дмитриев, ученый из Украины. Также расследователи рассказали, что жена Дмитриева-младшего Наталья Попова дружит и сотрудничает с предполагаемой дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой.

После публикации расследования РФПИ подал иск в Арбитражный суд Москвы против ФБК и Марии Певчих. Подробности дела пока неизвестны. Певчих предполагает, что Дмитриев «очень не хочет, чтобы о расследовании кто-то узнал».