Путинский переговорщик увеличил свое состояние в 20 раз после начала госслужбы

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и члены его семьи владеют недвижимостью в России, во Франции и в Дубае стоимостью 7,5 миллиарда рублей, выяснил Фонд борьбы с коррупцией. Дмитриев был назначен Владимиром Путиным одним из представителей России на переговорах с США о войне в Украине, начатых по инициативе президента США Дональда Трампа.

Дмитриев возглавляет РФПИ с момента создания фонда в 2011 году. Расследователи отметили, что до назначения на эту должность чиновнику принадлежали только два объекта недвижимости стоимостью 420 миллионов рублей: дом в коттеджном поселке «Бенилюкс» на Новорижском шоссе в Московской области и квартира в ЖК «Дом на Озерковской набережной» в Москве.

ФБК выяснил, что за годы работы Дмитриева на госслужбе он и его семья приобрели 11 квартир и помещений в Москве стоимостью 3,4 миллиарда рублей и дом в Барвихе за 1,25 миллиарда рублей. Также им принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции на Лазурном берегу и квартира в Куршевеле общей стоимостью 16 миллионов евро (1,5 миллиарда рублей). Уже после начала войны отец Дмитриева Олександр купил две квартиры в Дубае общей площадью 980 квадратных метров, которые авторы расследования оценивают в 8,5 миллиона евро (775 миллионов рублей).

Что вызвало новый патриотический срач И как в нем родился «образ русского воина» Политика 5 минут чтения

Сам Дмитриев родился в Киеве, отметили в ФБК. Его отцу Олександру Дмитриеву 75 лет, он физиолог растений, член-корреспондент Национальной Академии Наук Украины и участвует в научных исследованиях с другими украинскими учеными, в том числе и после начала полномасштабного российского вторжения. Дмитриев-старший владеет двумя квартирами в Дубае и является учредителем кипрской фирмы, оплатившей дом в Барвихе, принадлежащий теще Дмитриева Маргарите Поповой.

Расследователи рассказали, что жена Дмитриева Наталья Попова — давняя подруга Катерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина. Попова занимает пост замглавы фонда Тихоновой «Иннопрактика». Жене Дмитриева принадлежит помещение в Москва-Сити, в котором зарегистрированы ее совместные компании с Тихоновой.