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Общество

Фонд переговорщика Путина подал в суд на ФБК и Марию Певчих

2 минуты чтения 03:20 | Обновлено: 05:22

Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) 17 апреля подала иск в Арбитражный суд Москвы против Фонда Борьбы с Коррупцией и главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, сказано в картотеке арбитражных дел. РФПИ возглавляет Кирилл Дмитриев, один из представителей России на переговорах с США. 1 апреля ФБК выпустил расследование о недвижимости семьи Дмитриева.

Из картотеки следует, что иск РФПИ касается экономических споров по гражданским правоотношениям. Подробности арбитражного дела на сайте суда не указаны.

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В расследовании ФБК было сказано, что Дмитриев до назначения на должность главы РФПИ владел домом в Московской области и квартирой в Москве общей стоимостью 420 миллионов рублей, а сейчас ему и членам его семьи принадлежат объекты недвижимости в России, во Франции и в Дубае общей стоимостью 7,5 миллиарда рублей.

Авторы расследования отметили, что жена Дмитриева Наталья Попова давно дружит с Катериной Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Владимира Путина. Попова работает в руководстве фонда Тихоновой «Иннопрактика», а также владеет помещением, в котором зарегистрированы ее с Тихоновой совместные компании.

Созданный Алексеем Навальным фонд также рассказал, что 75-летний отец Дмитриева Олександр — физиолог растений, член-корреспондент Национальной Академии Наук Украины и публикует исследования совместно с другими украинскими учеными. При этом, по данным ФБК, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Дмитриев-старший приобрел в Дубае две квартиры стоимостью около 8,5 миллиона евро. Также Олександр Дмитриев выступил соучредителем кипрской фирмы, оплатившей дом в подмосковной Барвихе, принадлежащий теще Кирилла Дмитриева Маргарите Поповой.

Говоря о самом РФПИ, в ФБК отметили непрозрачность фонда и сказали, что организация в последние годы «не публикует никакую отчетность». «Сколько бюджетных денег было вложено, на каких условиях и с какой доходностью — извините, такой информации нет», — прокомментировали расследователи брошюру с обзором инвестиций РФПИ за 2018 год.

Авторы расследования напомнили, что РФПИ занимался экспортом российской вакцины «Спутник-V» во время пандемии коронавируса. Они сослались на публикацию норвежских журналистов о том, что в Гану, Гайану, Ливан и Пакистан препарат поставлялся через компанию-посредника, зарегистрированную в Абу-Даби, а его стоимость была для этих импортеров завышена в два раза.

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Дмитриев участвовал в первых переговорах между Россией и США, которые прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 апреля он посетил Белый дом, где встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По данным журналистки CBS Сары Кук, Минфин США временно снял с Дмитриева санкции ради выдачи американской визы.

По словам источника агентства Bloomberg, Дмитриев стал автором стратегии России на переговорах с США и убедил Путина, что на встречах нужно апеллировать к бизнес-интересам Дональда Трампа.

В 2023 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к Певчих, поданный бизнесменом Олегом Дерипаской. Суд обязал главу международного ФБК публично опровергнуть сказанные в интервью Юрию Дудю утверждения об участии Дерипаски в залоговых аукционах. За каждый день неисполнений решения суда Певчих начисляют 5000 рублей неустойки.

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