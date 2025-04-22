Сотни коал расстреляли с вертолета в Австралии

Власти Австралии санкционировали массовое уничтожение коал в штате Виктория, их расстреляли снайперы с вертолета, сообщает медиа Sky News. Погибло более 700 животных. Действия чиновников раскритиковали зоозащитники.

Чиновники обосновали необходимость такой меры тем, что после пожара в регионе в марте 2025 года, который уничтожил примерно 2000 гектаров кустарника, у них возникла необходимость уничтожить раненых, обезвоженных и находящихся на грани голодной смерти коал. Журналисты отмечают, что это первый известный случай расстрела животных с вертолета в штате.

Самый популярный ютуб-блогер мира побывал на знаменитом «острове змей» Он называет его самым опасным местом для людей, но это совсем не так Мир 6 минут чтения

Премьер-министр штата Хасинта Аллан заявила, что решение власти приняли после проведения «всесторонних оценок». Президент ассоциации по спасению коал Koala Alliance Джесс Робертсон заявила, что находящиеся на борту вертолета снайперы не были способны определить состояние здоровья животного.

Журналисты отмечают, что уничтожение животных раскритиковали и депутаты. Они приводят цитату представительницы Партии справедливости по отношению к животным Джорджи Перселл, которая отметила, что во время расстрела коал с вертолета невозможно проверить, были ли у них еще не родившиеся детеныши.

Он был одержим голливудской актрисой и выстрелил в президента ради нее Сын нефтяного магната провел в психбольнице 40 лет. Теперь он на свободе и живет лучшую жизнь Мир 15 минут чтения

В 2022 году в нескольких регионах страны коал внесли в список исчезающих видов, резкое сокращение их численности происходит из-за сокращения среды обитания. Среди причин — лесные пожары, засухи и расчистка земель. Рацион этих животных, как отмечали журналисты Би-би-си, почти полностью состоит из листьев эвкалипта. Растению угрожают пожары, участившиеся из-за изменения климата.

«Всего за несколько десятилетий коалы перешли от широко распространенного вида к виду уязвимому, а потом и к исчезающему. Это — катастрофически быстрая деградация», — сообщает эколог из австралийского отделения Всемирного фонда природы Стюарт Бланч. По данным одного из исследований, в австралийском штате Новый Южный Уэльс коалы полностью исчезнут уже к 2050 году.