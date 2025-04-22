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Мир

Сотни коал расстреляли с вертолета в Австралии

2 минуты чтения 16:35 | Обновлено: 16:44

Власти Австралии санкционировали массовое уничтожение коал в штате Виктория, их расстреляли снайперы с вертолета, сообщает медиа Sky News. Погибло более 700 животных. Действия чиновников раскритиковали зоозащитники.

Чиновники обосновали необходимость такой меры тем, что после пожара в регионе в марте 2025 года, который уничтожил примерно 2000 гектаров кустарника, у них возникла необходимость уничтожить раненых, обезвоженных и находящихся на грани голодной смерти коал. Журналисты отмечают, что это первый известный случай расстрела животных с вертолета в штате.

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Премьер-министр штата Хасинта Аллан заявила, что решение власти приняли после проведения «всесторонних оценок». Президент ассоциации по спасению коал Koala Alliance Джесс Робертсон заявила, что находящиеся на борту вертолета снайперы не были способны определить состояние здоровья животного.

Журналисты отмечают, что уничтожение животных раскритиковали и депутаты. Они приводят цитату представительницы Партии справедливости по отношению к животным Джорджи Перселл, которая отметила, что во время расстрела коал с вертолета невозможно проверить, были ли у них еще не родившиеся детеныши.

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В 2022 году в нескольких регионах страны коал внесли в список исчезающих видов, резкое сокращение их численности происходит из-за сокращения среды обитания. Среди причин — лесные пожары, засухи и расчистка земель. Рацион этих животных, как отмечали журналисты Би-би-си, почти полностью состоит из листьев эвкалипта. Растению угрожают пожары, участившиеся из-за изменения климата.

«Всего за несколько десятилетий коалы перешли от широко распространенного вида к виду уязвимому, а потом и к исчезающему. Это — катастрофически быстрая деградация», — сообщает эколог из австралийского отделения Всемирного фонда природы Стюарт Бланч. По данным одного из исследований, в австралийском штате Новый Южный Уэльс коалы полностью исчезнут уже к 2050 году.

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