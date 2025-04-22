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Мир

Второй по величине город Великобритании атаковали крысы размером с кошку

2 минуты чтения 16:00 | Обновлено: 16:06

Забастовка мусорщиков в Бирмингеме, втором по населению городе Великобритании, привела к тому, что на улицах скопилось 17 тысяч тонн отходов. Среди множества неубранных мешков замечены крысы размером с кошку, они начали выводить из строя автомобили, сообщило Bloomberg. Местные власти второй месяц не могут уладить конфликт с представляющим интересы мусорщиков профсоюзом, рассказали журналисты.

Грызуны стали расти в размерах благодаря более легкому доступу к богатой белками пище человека. Они начали селиться в припаркованных машинах, перегрызая внутри электропроводку, из-за чего владельцы таких автомобилей не могут завести двигатель. Ситуация привела к заметному росту числа обращений к специалистам по борьбе с вредителями, пишет Bloomberg.

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Заместитель премьер-министра Ангела Рейнер в середине апреля обратилась к армии с просьбой помочь с вывозом отходов, сообщила The Telegraph. Вид сваленных на улицах мешков с мусором напомнил британцам о «зиме недовольства» 1978-1979 годов, когда страну охватили забастовки в промышленности, пишет Bloomberg.

Интересы нескольких сотен бастующих бирмингемских сборщиков мусора представляет крупнейший британский профсоюз Unite. Забастовка началась после решения городского совета сократить оплату труда этой категории коммунальных работников, рассказали журналисты.

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Город с населением в 1,2 миллиона человек имеет богатое прошлое, он сыграл важную роль в промышленной революции XIX века, когда стал известен как «мастерская мира». В течение десятилетий после Второй мировой войны Бирмингем был центром производства автомобилей, и в 1960-х местные жители зарабатывали в среднем больше, чем жители Лондона. Однако недавно начался упадок, в 2023 году Бирмингем фактически оказался на грани банкротства, пишет Bloomberg.

Забастовки, подобные бирмингемской, могут распространиться по всей стране, если местные власти будут преследовать низкооплачиваемых работников, объявил профсоюз Unite. Однако перспектива распространения подобных выступлений по всей стране представляется Bloomberg маловероятной. Уровень активности в промышленности остается значительно ниже своего постпандемийного максимума и составляет лишь малую часть от пиковых значений 1970-х годов, сообщило издание.

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