Выручка криптоказино резко выросла

По данным платформы по борьбе с киберпреступностью Yield Sec, валовой игровой доход онлайн-казино, принимающих ставки в криптовалюте, вырос с 2022 года в пять раз и составил в прошлом году 81,4 миллиарда долларов, сообщает Financial Times. Валовой игровой доход (gross gaming revenue, GGR) — это разница между суммой всех ставок, сделанных игроками, и суммы всех выплаченных им выигрышей.

Эксперты, с которыми поговорило издание, объясняют развитие заблокированных или запрещенных во многих странах площадок тем, что пользователи учатся обходить блокировки в интернете. Криптоказино заблокированы в США, Китае, Евросоюзе и Великобритании. При этом игроки могут использовать VPN-сервисы, зеркальные ссылки и перенаправление URL-адресов.

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FT отмечает, что компании, управляющие криптоказино, например, Stake, Rollbit и Roobet, зарегистрированы в юрисдикциях, в которых азартные игры на криптовалюту легальны: остров Мэн, Мальта, Кюрасао и Гибралтар.

Компания Stake утверждает, что в его казино происходит четыре процента всех транзакций сети Bitcoin, а с 2017 года 25 миллионов пользователей площадки сделали 300 миллиардов ставок. В 2024 году GGR компании составил 4,7 миллиарда долларов, это на 80 процентов больше, чем в 2022 году.

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При таком уровне доходов криптоказино выходят на один уровень с традиционными игровыми онлайн-площадками, такими как Entain, Flutter, которые отчитались о совокупном доходе за прошлый год в размере 6,6 и 14 миллиардов долларов соответственно.

Активисты, которые борются с влиянием криптоказино, предупреждают, что эти организации распространяют дезинформацию о себе, что якобы их условия «более справедливые», чем на сайтах, которые подчиняются законам крупных государств.