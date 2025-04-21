В Латвии выставили на продажу военную базу

В Латвии выставили на продажу бывшую советскую военную базу площадью девять гектаров за 1,8 миллиона евро. Объект в 2017 году был продан государством на аукционе за 201 тысячу евро, сообщает Delfi со ссылкой на программу «Nekā personīga».

Отмечается, что на месте бывшей советской военной базы планировалось создание учебного центра «Kārkliņi», где могли бы проходить подготовку сотрудники Службы безопасности Сейма и президента Латвии, а также представители военной полиции. Однако данный проект так и не был реализован.

Спустя несколько лет имущество Министерства обороны, расположенное в Риге на улице Ренцену, было признано ненужным государству. В 2017 году государственное акционерное общество «Valsts nekustamie īpašumi» продало этот объект на аукционе за 201 тысячу евро.

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По данным программы, покупателем военной базы было SIA (общество с ограниченной ответственностью) «A 20», которое на тот момент принадлежало компании со скрытыми в офшорах владельцами — SIA «LD Project». Обе компании были зарегистрированы по одному и тому же адресу — в квартире на улице Антонияс в Риге.

Истинные владельцы «LD Project» оставались неизвестными. Формально она принадлежала шотландской компании Fort Advance LP, юридический адрес которой представлял собой почтовый ящик, где также зарегистрированы около 700 других фирм. В свою очередь, Fort Advance LP была основана двумя компаниями — Viala Trade (Панама) и Gateno Ventures (Белиз), которые упоминаются в исследованиях отмывания денег и обхода санкций.

Программа сообщает, что в 2017 году, когда состоялась продажа территории бывшей советской военной базы, уже существовало требование проверять риски отмывания денег при сделках с недвижимостью. Отмечается, что владельцы, скрывающиеся в офшорах, являются одним из таких рисков. В Госагентстве недвижимости признают, что такие проверки в сделках с госимуществом были введены позже.

В 2019 году, когда требования к прозрачности ужесточились, фирма SIA «LD Project» декларировала, что ее истинным бенефициаром является гражданин Украины Евгений Пилипенко. Как выяснила программа «Nekā personīga», в марте 2022 года бывшая военная база вновь сменила владельца. Согласно официальным данным, объект был приобретен SIA «Sedlex» за 200 тысяч евро. В настоящее время собственник разместил в интернете объявление о продаже этой территории уже за 1,8 миллиона евро.

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Отмечается, что владельцем «Sedlex» является Алексей Лутовинов, а ее юридический адрес — Рига, улица Лачплеша, 98, где зарегистрированы многие компании, хотя они там фактически не находятся. Представители фирмы «Sedlex» отказались от комментариев.

Из документов, представленных в Реестре предприятий, следует, что как в компаниях, связанных с нынешним владельцем — Алексеем Лутовиновым, так и в структурах прежних собственников, фигурируют одни и те же лица. Среди них — предприниматель Екатерина Забудская, ранее работавшая в сфере недвижимости, в том числе в Rietumu Bank, а также гражданка Украины Ирина Ярошенко. Последняя ранее публично заявляла, что ее средства были заморожены в процессе ликвидации банка ABLV Bank.

Согласно данным программы, в 2017 году объект недвижимости на улице Ренцену получил статус трущоб. Присвоение такого статуса означает, что на него распространяется повышенная ставка налога на недвижимость.