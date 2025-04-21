Отставные полицейские помогают писателям искать неточности в текстах

Отставной полицейский из американского города Милуоки в штате Висконсин вместе со своими друзьями и коллегами основал сообщество, которое ищет неточности в триллерах и детективах, сообщает The Wall Street Journal. Одна из целей его работы — помочь авторам с исправлением ошибок в описании деталей преступлений.

Патрик О’Доннелл, отставной полицейский и писатель, рассказал журналистам, что считает своим долгом помогать коллегам, у которых не было возможности понаблюдать за реальным процессом расследования преступлений и работой настоящих полицейских. Сообщество «Полицейские и писатели» он основал в 2019 году, после того, как начал замечать слишком много авторских допущений в описании работы правоохранительных органов, а также устройства оружия.

Сделать ему больно Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки Криминал 9 минут чтения

В качестве примера журналисты приводят штамп об использовании полицейских сирен при обнаружении тела в неглубокой могиле — в реальности их в таком случае не включат. Не соответствует действительности и информация о том, что результаты ДНК-теста приходят в течение нескольких часов. О’Доннелл также отметил, что полицейских, которые будут нарушать все правила работы для поимки преступника в одиночку, просто уволят.

Он сообщил, что обратиться за помощью к его сообществу может любой, это может быть и не писатель, а просто желающий узнать больше о работе полиции. «Все, что вам нужно сделать, это заполнить анкету и пообещать вести себя по-человечески», — заявил О’Доннелл. Сейчас в его сообществе состоят более семи тысяч человек, около 40% из них отставные или действующие полицейские.

Он был одержим голливудской актрисой и выстрелил в президента ради нее Сын нефтяного магната провел в психбольнице 40 лет. Теперь он на свободе и живет лучшую жизнь Мир 15 минут чтения

Опрошенные журналистами эксперты отметили, что люди начали читать больше детективов и триллеров, это повышает вероятность обнаружения неточностей, которые заставляют людей выключаться из повествования, что воспринимается негативно.

Однако не все писатели согласились, что сообщество О’Доннелла может помочь им при подготовке текстов. Патрисия Корнуэлл заявила, что она уже консультируется с экспертами, а в некоторых вопросах бывшие полицейские могут быть менее компетентны, чем следователи, судмедэксперты и ученые.