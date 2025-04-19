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Мир

Роботы впервые поучаствовали в полумарафоне вместе с людьми в Китае

2 минуты чтения 14:58

В полумарафоне в Пекине наряду с людьми принял участие 21 человекоподобный робот китайских производителей, таких как DroidVP и Noetix Robotics. Роботы впервые прошли дистанцию в 21 километр. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

По данным изданий, размеры участвующих в забеге роботов варьировались от менее чем 120 сантиметров до 180 сантиметров. Одна из компаний рассказала, что ее робот выглядит почти как человек, обладает женскими чертами лица и умеет подмигивать и улыбаться.

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Отмечается, что некоторые компании тестировали своих роботов в течение нескольких недель до полумарафона. ​​«Роботы работают очень хорошо, очень стабильно… Я чувствую, что наблюдаю эволюцию роботов и искусственного интеллекта», — рассказал один из зрителей гонки.

Роботов-участников сопровождали люди-операторы, которые должны были поддерживать их во время полумарафона. Победителем среди роботов стал Tiangong Ultra из Пекинского инновационного центра, который прошел дистанцию за два часа 40 минут. При этом среди людей лучшим временем стал один час и две минуты.

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«Я не хочу хвастаться, но я думаю, что ни одна другая робототехническая фирма на Западе не смогла сравниться со спортивными достижениями Tiangong», — заявил Тан Цзянь, главный технический директор центра. По его словам, успех роботу обеспечили длинные ноги и алгоритм, позволяющий имитировать то, как люди бегут марафон.

В то же время некоторые роботы столкнулись с проблемами во время забега. Так, один робот упал на стартовой линии и пролежал там несколько минут, прежде чем встать, другой — врезался в перила, пробежав несколько метров, из-за чего оператор робота упал.

По данным изданий, роботы-гуманоиды стали участвовать в марафонах в Китае еще в прошлом году, однако они не участвовали в гонках вместе с людьми. Как отмечает Reuters, Китай надеется, что инвестиции в отрасль робототехники помогут создать новые двигатели экономического роста. Однако некоторые аналитики сомневаются, что участие роботов в марафонах является надежным показателем их промышленного потенциала.

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