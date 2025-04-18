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Общество

Три четверти молодых россиян захотели ввести «ленивую пятницу»

2 минуты чтения 00:44 18 апреля

Большинство российских старшекурсников и молодых специалистов хотят, чтобы по пятницам на их работе можно было трудиться не в полную силу и уходить домой на несколько часов раньше. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи государственной компании опросили студентов старших курсов колледжей и вузов, а также молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием с опытом работы менее трех лет. 77 процентов из них ответили, что хотели бы работать в организациях, где есть «ленивые пятницы», 11 процентам опрошенных такая идея не подходит, а три процента специалистов заявили, что у них «ленивые пятницы» уже есть.

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ВЦИОМ отмечает, что в развитых странах также растет спрос на сокращение рабочей недели. По данным авторов исследования, в Нидерландах люди работают по 32 часа в неделю, в Дании и Норвегии — 33, в Австралии — 34, в Германии и Франции — 35 часов.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил сократить рабочую неделю на один час. Также он предположил, что в будущем часть российских компаний сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю.

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В январе газета The Independent сообщила, что 200 британских компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю без сокращения зарплаты. Изменения коснулись примерно пяти тысяч сотрудников.

Ранее Bild сообщил, что компания автобусная компания Flibco увеличила доходы и продуктивность своих сотрудников благодаря переходу на четырехдневную рабочую неделю. Также в прошлом году 45 немецких компаний провели эксперимент по сокращению рабочих дней.

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