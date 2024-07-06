Греция перешла на шестидневную рабочую неделю

Греция успешно выбирается из 10-летнего экономического кризиса. Темпы роста экономики уже опережают среднеевропейские, правда, для этого пришлось пройти через непопулярные меры: от сокращения социальных пособий до крупных кредитов от международных институтов. А с 1 июля правоцентристское правительство ввело еще одну меру — «ориентированную на рост» шестидневную рабочую неделю. Спорному нововведению не помешали ни протесты, ни критика — правящая партия все равно продавила закон. Тем временем большинство стран, наоборот, оценивают перспективы сокращения числа рабочих дней, а исследования свидетельствуют, что увеличенная нагрузка может вызвать выгорание и депрессию у сотрудников, экономический же эффект от роста трудовых часов минимален. Шестой рабочий день — в материале «Холода».

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Правительство Греции и его премьер-министр Кириакос Мицотакис сделали рабочую неделю в стране длиннее, чтобы решить проблемы сокращения населения и дефицита кадров, который особенно остро ощущается в сельском хозяйстве, туризме и строительстве. Греция даже решила выдать документы 30 тысячам мигрантов, чтобы те смогли приехать работать в этих отраслях на легальных основаниях.

Политика Мицотакиса, который был переизбран на второй срок в 2023 году, уже дает свои плоды для экономики. Греция, в которой 10 лет был экономический кризис, сейчас развивается быстрее всех в еврозоне. Успехи заметили и глобальные инвесторы — международный кредитный рейтинг Греции перестал быть «мусорным» и вернулся на инвестиционный уровень. Это означает, что Греция все еще является достаточно рискованным направлением для инвестиций, но ситуация и перспективы стабильно улучшаются.

Шестой рабочий день будет обязательным не для всех работников в Греции. Его могут внедрять на промышленных предприятиях и компаниях (в том числе с государственным участием), которые работают круглосуточно. Для введения шестидневки тоже должно быть условие — «исключительный случай», который вынуждает работодателя отказаться от одного выходного. «Исключительный случай» не может быть каждую неделю, поэтому шестидневка, согласно идее закона, не будет постоянной, а о переходе на увеличенную рабочую неделю компании надо будет уведомить сотрудников за 24 часа.

Новый график не будет распространяться на работников пищевой промышленности, туризма, образовательных учреждений и предприятий с ночными сменами (с 24:00 до 06:00). Смена в дополнительный рабочий день будет оплачиваться на 40% выше, чем обычная, а если она выпадает на государственный праздник или воскресенье, то на 115% выше базовой ставки.

«Болгарские зарплаты в стране с британскими ценами»

За закон о шестидневке проголосовали только члены правящей партии. Они сумели протолкнуть его, набрав чуть больше большинства (158 голосов из 300 возможных). Остальные депутаты были против.

Греки выходили на протесты против реформы еще в прошлом году, когда закон только начали обсуждать. Учителя, водители и врачи вышли на улицы с лозунгами: «Мы не станем современными рабами» и «Восьмичасовой рабочий день был и будет завоеванием рабочих». Профсоюзы уверены, что новое законодательство ухудшит условия труда рабочих и подорвет их базовые права. В Греции, как утверждают противники закона, «практически не существуют» трудовых инспекций, поэтому работодателям ничего не мешает ввести обязательную шестидневку для всех. В Союзе учителей-пенсионеров введение шестидневного графика назвали «варварской мерой», которая не решит фундаментальной для Греции проблемы нехватки рабочей силы.

Необходимость в радикальных мерах возникла из-за редкой диспропорции на греческом рынке труда, который одновременно включает в себя дефицит кадров и высокий уровень безработицы — стабильно выше 10%. Диспропорция вызвана неравномерностью источников доходов у греческих домохозяйств, значительная часть которых получает деньги не от зарплат, а от прочих доходов: сдачи земли или недвижимости в аренду либо «доходов с земли» — личных сельских хозяйств. Уровень зависимости от этих источников доходов в Греции настолько велик, что именно он, а не стабильный рост зарплат, как во всем остальном Евросоюзе, стал ключевым фактором роста доходов домохозяйств после экономического кризиса.

Пассивные доходы от собственных активов значительно превышают зарплаты в секторах, где не требуется высокая квалификация: например, строительство, сельское хозяйство, некоторые сферы рынка услуг — именно по этой причине греки не идут работать в эти секторы, привлекая мигрантов.

Особенно высокий процент безработных наблюдается среди греческой молодежи. Обычно дети живут с родителям до 30 лет, а пассивные доходы семьи позволяют им не работать — именно поэтому у греческой молодежи столь высокие требования к зарплатам, из-за которых они предпочитают не соглашаться на первые предложения о работе.

Те же греки, семьям которых повезло меньше и они не имеют пассивного дохода, зачастую вынуждены работать сразу на двух работах. Они же, скорее всего, будут соглашаться и на сверхурочную работу в соответствии с новым законом, чтобы не терять в заработках. Сидеть на пособии по безработице тоже не вариант — оно составляет всего 500 евро.

Участвующие в протестах учителя во время акции протеста против введения на шестидневную рабочую неделю. Афины, Греция, 21 сентября 2023. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Предлагаемые правительством меры подействуют лишь в краткосрочной перспективе, считает немецкий экономист Йенс Бастиан. Обещания по повышению зарплаты за шестидневку вряд ли восполнят дефицит кадров и не смогут покрыть высокую инфляцию.

«Работать дольше и по субботам — это все равно что идти по дороге по встречке», — заключил Бастиан.

Греки и так работают больше всех в Европе. В среднем один грек проводит на работе 1886 часов в год — примерно 41 час в неделю. Среднестатистический житель Евросоюза работает 1571 час, в США трудятся 1811 часа в год, а житель России проводит на работе лишь на 12 часов меньше греков. При этом греки не получают больших денег за переработку — левая оппозиция описывала экономическую ситуацию словами «болгарские зарплаты в стране с британскими ценами».

Тем не менее греческая экономика выбирается из 10-летнего кризиса и уже развивается быстрее, чем экономика других стран еврозоны. За последний год экономика Греции выросла на 2%, когда как в среднем в Европе — на 0,4%. В этом году Греция ждет роста в 2,9% ВВП благодаря туризму и увеличению инвестиций.

Сейчас минимальная зарплата в Греции составляет 830 евро, а в среднем греки получают чуть больше 1200 евро в месяц. На фоне роста экономики греческие власти повышают минимальную зарплату уже четвертый раз за пять лет, хотя граждане считают, что она все еще недостаточно высокая и не успевает за инфляцией. При этом в Греции не самые низкие минимальные зарплаты по Европе. По данным Евростата, меньше греков получают эстонцы (820 евро), чехи (764 евро) и латвийцы (700 евро). Меньше всех в Евросоюзе зарабатывают болгары — 477 евро в месяц. Самые богатые европейцы, жители Люксембурга, получают минимум 2570 евро в месяц. Минимальная зарплата в России составляет около 200 евро.

Больше работы — больше депрессии

Идея шестидневки популярна среди американских компаний, которые присматриваются к ней: в 2025 году около 80 американских частных компаний хотят перейти на такой график, ожидая повышения производительности труда работников. На шестидневку уже перешел топ-менеджмент южнокорейской Samsung: компания пошла на это из-за низких финансовых показателей в 2023 году.

Консультант по вопросам карьеры Стейси Хэллер считает, что шестидневка может подойти для международных компаний, которые должны контактировать с партнерами из других часовых поясов. Но в долгосрочной перспективе это лишь нанесет ущерб сотрудникам: увеличится процент выгоревших работников и сильно вырастет текучка кадров.

«Это может привести к краткосрочному росту производительности, но если сопоставить это с моральным духом, мотивацией и удержанием персонала, то вряд ли этот эффект будет устойчивым. Поскольку все больше компаний изучают варианты, предлагающие все большую гибкость и четырехдневную рабочую неделю, существует огромный риск стать сомнительным местом с точки зрения привлечения талантов», — считает Энди Нишевич, директор в образовательной компании One Degree Training and Coaching.

Бриатнские, финские и канадские ученые в совместном шестилетнем исследовании выяснили, что продолжительная работа увеличивает риск развития депрессии в два раза. Причем проблемы с ментальным здоровьем наблюдаются больше у работников среднего звена, чем у начальников или топ-менеджеров. Из-за плотного графика быстрее накапливается стресс, потому что не хватает времени снять напряжение: пойти на тренировку или провести больше времени с друзьями. Ученые из Финского института гигиены труда отмечают, что график со сверхурочными часами может привести к серьезным проблемам с сердцем.

Исследование института эпидемиологии Whitehall II, проведенное среди британских госслужащих, показало, что переработки также влияют на способность думать. Проводившееся в течение пяти лет исследование сравнивало когнитивные способности тех, кто работал до 40 часов в неделю, и тех, кто тратил на работу до 55 часов. Перерабатывающие показали более скудный словарный запас и хуже сдавали тесты на общий интеллект.

Сокращение рабочей недели, наоборот, положительно влияет на качество выполнения работы, сокращает стресс и улучшает сон. Это подтверждают результаты эксперимента с медсестрами, которым сократили рабочий день до шести часов и сохранили ту же зарплату. Они стали больше спать и намного меньше тревожиться. Более половины медсестер (51%) почувствовали, что у них остается много энергии после работы. Из тех, кто работал как обычно, энергией после работы могли похвастаться только 7% испытуемых.

В отличие от крупных компаний, государства, наоборот, склоняются к варианту с четырьмя рабочими днями. К нему постепенно переходят в Бельгии, Исландии, ОАЭ и даже в Японии, где существует культура переработок. В японском подразделении Microsoft ввели четырехдневку на лето 2019 года и увидели только плюсы от такой системы. По подсчетам компании, четырехдневка на 40% увеличила эффективность работников.