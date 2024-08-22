Компания сильно увеличила продажи благодаря переходу на четырехдневную рабочую неделю

Автобусная компания Flibco в Люксембурге увеличила доходы и продуктивность своих сотрудников благодаря четырехдневной рабочей неделе. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Так, по результатам первого полугодия 2024 года, доходы компании выросли почти на 50%, а продуктивность сотрудников выросла на 69% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Идея сократить количество рабочих дней в неделю принадлежит гендиректору компании Тобиасу Штюберу. По его словам, это был пилотный проект, который он внедрил в 2023 году. Зарплату при этом он сокращать не стал.

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«Нам нужно больше думать о целях, а не о времени», — говорит Штюбер. По его словам, в 2018 году, когда он только возглавил компанию, инвесторы были заинтересованы в стремительном росте Flibco.

«Они предполагали, что существует проблема цифровых технологий. Но я дал им понять — прежде всего, это проблема лидерства. Многие менеджеры слишком много работают в режиме контроля, что замедляет их работу. Теперь мне не нужно указывать им, что и где нужно делать — я должен дать им видение», — сказал Штюбер.

Глава компании, как отмечает Bild, считает: все сотрудники — эксперты и он не должен указывать им, когда и что делать. «Я должен предоставить им видение», — говорит он.

Отмечается, что благодаря такому подходу сократилось и количество больничных дней. Сотрудники компании стали счастливее благодаря тому, что получили больше времени для личной жизни, пишет таблоид.

«Есть сотрудники в других странах, с которыми я никогда не виделся лично. Это нормально — они выполняют отличную работу», — говорит глава компании и добавляет, что придерживается принципа «больше свободы и доверия при большей ответственности».

Штюбер вспоминает: спустя некоторое время после перехода на сокращенную рабочую неделю дочь его сотрудницы Штефани Калиец передала ему благодарственный рисунок со словами: «Спасибо, что у моей мамы снова есть время для меня».

Штюбер решил, что продлит пилотный проект еще на один год. По его словам, руководству компании необходимо доработать некоторые детали такого принципа работы. «Важно понимать, что такие перемены нельзя просто взять и внедрить в компанию. Это требует серьезной подготовки в области управления, командного духа, цифровизации и оптимизации процессов. В Flibco мы готовились к этим изменениям много лет, и хотя мы очень довольны первыми результатами, мы все еще считаем, что можем улучшить эту концепцию», — сказал он.

Отмечается, что компания стремится создать прогрессивную и инклюзивную рабочую среду, а принцип work-life balance — один из ее ценностей.

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