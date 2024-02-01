Немецкие компании вводят четырехдневную рабочую неделю

1 февраля в Германии начался шестимесячный эксперимент: 45 немецких компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю и сохранили для своих сотрудников прежние зарплаты. Ожидается, что это положительно повлияет на здоровье, мотивацию и эмоциональное состояние сотрудников. «Холод» рассказывает, что известно о немецком эксперименте и какие выводы можно сделать уже сейчас — на основе опыта других стран.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

За эксперимент отвечают новозеландская некоммерческая организация 4 Days Week Global и немецкое консалтинговое агентство Intraprenör. Похожие эксперименты 4 Days Week Global проводит по всему миру с 2019 года: например, в ЮАР, Канаде, США, Австралии и Ирландии.

Сегодня в мировой практике распространены две модели четырехдневной рабочей недели.

Первая подразумевает, что у сотрудников появляется дополнительный выходной, но общее число рабочих часов в неделю остается прежним, то есть рабочие дни становятся длиннее. В 2022 году эту систему предложило правительство Бельгии, которая стала первой европейской страной, разрешившей людям выбирать между пятидневной рабочей неделей и интенсивной четырехдневкой.

Согласно второй модели, вместе с рабочей неделей сокращается и число рабочих часов, то есть сотрудникам не приходится перерабатывать в будни. Зарплата остается прежней. Никакого подвоха в этом нет: некоторые эксперты считают, что отдохнувшие люди смогут лучше работать в оставшееся время. Эту модель называют 100:80:100 (сохранение 100% оплаты и 100% продуктивности при сокращении рабочего времени до 80%).

Немецкие компании, принимающие участие в эксперименте, будут работать по второй схеме.

Зачем это Германии?

Весной 2023 года представители влиятельного немецкого профсоюза металлургов IG Metall призвали сделать четырехдневную рабочую неделю стандартом для всей индустрии. Вероятно, именно этот призыв вывел дискуссию о четырехдневке на новый уровень, хотя о необходимости сократить рабочую неделю в стране говорили и раньше. Например, немецкое исследование 2022 года показало, что 75% опрошенных поддерживают введение дополнительного выходного. В 2023 года уровень поддержки четырехдневки стал еще выше: о желании перейти на нее рассказал 81% респондентов.

Осенью 2023 года 4 Days Week Global открыла прием заявок на участие в эксперименте для немецких компаний. Одну из них подала компания Eurolam, производитель окон в Вигендорфе (Тюрингия).

«Я могу либо принять участие и показать свою компанию как современную, либо сказать [своим сотрудникам], что нам придется больше трудиться. Тогда однажды не останется никого, кто хотел бы работать на меня», — объяснил свое решение директор компании Хеннинг Рёпер.

Сторонники модели 100:80:100 верят, что качественный отдых и баланс между работой и жизнью повысит мотивацию работников. Логика простая: отдохнувшие, счастливые и здоровые люди будут работать более продуктивно. Так переход на четырехдневную неделю повысит производительность труда.

«Я абсолютно убежден, что инвестиции в “новую работу” окупаются, потому что они увеличивают благополучие и мотивацию [работников], а следовательно — эффективность. Если четырехдневная рабочая неделя сработает, она ничего не будет нам стоить», — сказал Сёрен Фрике, соучредитель немецкой компании Solidsense, участвующей в эксперименте.

Как эксперимент прошел в других странах?

Эту теорию подтверждают проекты 4 Days Week Global в других странах. В 2022 году такой эксперимент провели в Великобритании. В нем участвовала 61 компания. В итоге сотрудники меньше страдали от стресса, тревоги, усталости и проблем со сном. Также они меньше болели и, соответственно, реже просили отгулы или брали больничный.

На состояние влияет дополнительный выходной: у людей появляется больше времени на отдых и восстановление, считает Ханна Шаде из Исследовательского центра рабочей среды и человеческого фактора имени Лейбница при Техническом университете Дортмунда. Для многих компаний это может стать весомым аргументом в пользу перехода на четырехдневную рабочую неделю — в конце концов, оплачиваемые больничные стоят денег, особенно в Германии. Согласно Федеральному агентству охраны труда, в 2022 году экономика страны потеряла 207 миллиардов евро добавленной стоимости из-за больничных.

Шаде заметила еще один позитивный тренд. Мужчины, которые получили дополнительный выходной, больше времени уделяли работе по дому, уходу за родственниками и детьми. Таким образом четырехдневная рабочая неделя в перспективе может сыграть роль в борьбе за гендерное равенство.

Многие британские компании в конце эксперимента решили сохранить дополнительный выходной. В Канаде и США ни одна из компаний не захотела вернуться к пятидневной рабочей неделе.

Успешным был и опыт в ЮАР. Руководители компаний признали, что за полгода увольнения снизились на 11%, количество прогулов — на 9%, а доходы увеличились на 10,5%. Сотрудники тоже оценили этот опыт положительно: 90% опрошенных сказали, что хотели бы сохранить четырехдневную неделю навсегда.

Директор Института исследований в области занятости (IAB) Бернд Фитценбергер также отмечают, что компании, работающие по четырехдневке, выиграют в условиях дефицита квалифицированных сотрудников.

«[Четырехдневная рабочая неделя] сделает рабочие места более привлекательными и увеличит число кандидатов там, где компании отчаянно нуждаются в сотрудниках», — сказал он.

Но у экспериментов есть критики

Они сомневаются, что эта инициатива будет экономически выгодна для компаний в долгосрочной перспективе.

Энцо Вебер, экономист, глава отдела прогнозирования Института исследований в области занятости (IAB), считает результаты экспериментов нерепрезентативными, потому что в них участвуют только те компании, которые изначально положительно относятся к идее четырехдневки.

Вебер обращает внимание, что программы 4 Days Week предусматривают не только сокращение рабочей недели: представители программы также предлагают компаниям-участницам поддержку, консультации и помощь с оптимизацией рабочих процессов, что тоже может повлиять на увеличение производительности.

Альтернатива, которую предлагает Вебер, — это X-Day Work Week: каждая компания сама решает, сколько длится рабочая неделя. Его поддерживает BVMW — ассоциация малого и среднего бизнеса Германии, которая выступает против прямого вмешательства правительства в политику коммерческих организаций.

Вебер также отмечает, что программы 4 Days Week Global рассчитаны всего на шесть месяцев, поэтому говорить о достижении стабильного и устойчивого результата сложно.