Мужчина признался в убийстве 12-летней давности из-за угрызений совести

Следственный Комитет Москвы сообщил, что вчера москвич самостоятельно пришел к силовикам и признался в убийстве таксиста 2013 года. На допросе москвич сообщил, что его «продолжительное время его терзают угрызения совести», сказано в пресс-релизе.

По данным следствия, 8 августа 2013 года на Институтской улице на юго-востоке Москвы в автомобиле ВАЗ «Спутник» было обнаружено тело водителя с 42 ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, но найти подозреваемых не смогли.

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Следственный комитет утверждает, что 17 апреля москвич сам признался в убийстве водителя такси и подробно рассказал о деталях происшествия. После этого силовики предъявили обвинение по статье 105 Уголовного кодекса ему и его знакомому..

К публикации СК добавил двухминутное видео с допросом обвиняемого и следственным экспериментом. На видео мужчина, лицо которого не показано, сообщил, что после убийства он и его знакомый скрылись в лесу, пробежав несколько километров вдоль железной дороги. Другие кадры сняты на улице, на них мужчина говорит, что последний раз был на этом месте 12 лет назад, когда совершил убийство.

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По словам мужчины на видео, он вместе со знакомым сели в машину на шоссе рядом с метро «Рязанский проспект», поездка длилась 15 минут. После этого два пассажира потребовали от водителя отдать им деньги, он отказался. Мужчина рассказал, что он несколько раз ударил водителя ножом, а потом то же самое сделал и его знакомый.

СК сообщил, что попросит суд об аресте обоих обвиняемых. При этом в ведомстве не уточнили, был ли задержан второй обвиняемый.