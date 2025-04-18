В Японии запустили похоронный автобусный тур

Похоронный дом в японском городе Саппоро запустил особую похоронную услугу, во время нее люди вместе с гробом покойного человека проезжают в автобусе по местам, которые были важны для усопшего, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Список остановок во время такого тура может включать в себя родной город покойного, адрес его работы или учебы, а также места, которые усопший мечтал посетить при жизни. Журналисты рассказали об уже прошедшей поездке родственников спортивного фаната к бейсбольному стадиону его любимой команды.

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Пока такой тур доступен только на острове Хоккайдо, но после распространения информации в интернете японцы, как сообщает SCMP, захотели, чтобы такая возможность появилась и в населенных пунктах, расположенных в других частях страны. Они также заметили, что такой способ прощания с умершим человеком может стать «исцеляющим опытом» для скорбящих людей.

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«Похороны предназначены для прощания, но они также побуждают нас жить более полноценной жизнью», — рассказал основатель запустившего этот тур похоронного дома Такао Мурамото. Он отметил, что организация похорон часто отнимает много сил, и не оставляет времени на полноценное прощание с усопшим.

Забронировать тур можно онлайн или по телефону, его стоимость зависит от времени года и расстояния. Похоронный дом предлагает аренду семи различных типов автобусов, в них отличается количество мест и расположение гроба. Максимальное число пассажиров в одном автобусе, по данным журналистов, составляет 40 человек.