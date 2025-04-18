Мужчину обвинили в драке с директором детсада из-за нежелания отдать ему ребенка

В поселке Славянка Приморского края задержали местного жителя, который в пьяном состоянии отпинал воспитателя и директора детского сада, куда ходит его ребенок. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел 17 апреля. По версии следствия, один из родителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил, а затем отпинал воспитательницу детского сада. После этого, как сообщается, он напал на директора дошкольного учреждения, которой тоже нанес многочисленные удары руками и ногами.

Подозреваемого задержали, им оказался 42-летний местный житель. По данным СК, мужчину после этого доставили в медицинское учреждение на освидетельствование, однако там он напал на сотрудника силовых структур.

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По факту произошедшего в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и применению насилия в отношении представителя власти ( ч. 1 ст. 318 УК). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.

Позже представитель регионального Следственного управления СК рассказал РИА «Новости», что мужчина напал на сотрудниц детского сада, потому что те не хотели отдавать ему ребенка. Пострадавшие заявили, что мужчина был сильно пьян и не мог стоять на ногах.

«Он был очень пьян. Упал с ребенком на руках, воспитатель не хотела после этого отдавать ребенка, и он ее избил», — рассказали в СК.

В следственном управлении утверждают, что подозреваемый не проживает со своим ребенком, однако иногда забирал его из детского сада.

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