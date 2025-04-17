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Криминал

Судимого за убийство жены мужчину обвинили в изнасиловании дочери

2 минуты чтения 14:56

Жителя Москвы задержали и обвинили в изнасиловании своей 27-летней дочери. Мужчина был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления, повлекшего смерть человека. Об этом сообщили в столичном СК.

Инцидент произошел 13 апреля в квартире жилого дома, расположенного на 1-ой Владимирской улице в городе Москве. По версии следствия, в тот день мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою дочь и изнасиловал ее. 

По факту произошедшего, Перовский межрайонный следственный отдел следственного управления по Восточному административному округу возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали и предъявили обвинение в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК). Следователи намерены добиться заключения обвиняемого под стражу на время следствия.

«Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления, повлекшего смерть человека», — сообщили в СК.

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«Московский комсомолец» пишет, что обвиняемый — 54-летний мужчина, которого семь лет назад осудили за убийство своей жены. Сообщается, что после освобождения из колонии мужчина поселился в квартире своей дочери, которая проживает там вместе с детьми.

По данным издания, мужчина злоупотреблял алкоголем и вел себя агрессивно по отношению к членам своей семьи. Отмечается, что в нетрезвом состоянии он неоднократно «намекал дочери на возможность сексуальных отношений». 

Как сообщает издание, 13 апреля мужчина в очередной раз употребив алкоголь напал на дочь, избил ее, а затем изнасиловал. После случившегося женщина обратилась с заявлением в полицию.

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Ранее, в этом же месяце, двух военных арестовали по делу об изнасиловании 16-летней школьницы. По версии следствия, 28-летний Евгений Аликин и 38-летний Андрей Скобелев приехали отдыхать в Санкт-Петербург, где в ночь перед отъездом познакомились с пострадавшей. Оба были пьяными. После знакомства подозреваемые отвезли школьницу в отель, где они остановились, сняли номер и изнасиловали ее.

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