Двух военных отправили в СИЗО по подозрению в изнасиловании школьницы

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 11 апреля заключил под стражу двух военных, подозреваемых в изнасиловании 16-летней школьницы. Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Фигуранты дела — 28-летний Евгений Аликин и 38-летний Андрей Скобелев. Военных поместили в следственный изолятор № 1, где они будут находиться как минимум до 6 июня. Обоим вменяют изнасилование и насильственные действия сексуализированного характера, совершенные в отношении несовершеннолетней школьницы. Обвинения им пока не предъявлены, отмечает издание.

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По данным «Фонтанки», инцидент произошел в начале апреля, когда военные из Свердловской области вместе со своими семьями приехали на отдых в Санкт-Петербург. По словам бывшей жены Андрея Скобелева Марии (имя изменено), 7 апреля, в последний день их пребывания в городе, мужчины решили отправиться на могилу музыканта Виктора Цоя на Богословское кладбище. Женщины попытались отговорить военных так как они были пьяны, но мужчины их «не послушали».

«Мы пошли по номерам укладывать детишек. Они пришли [в отель] где-то в полночь, а потом в 01:30 в номер. И потом уже утром их задержали при выходе из отеля», — рассказала женщина.

По версии следствия, в ту ночь двое военных отправились на Богословское кладбище, где познакомились с шестнадцатилетней школьницей. После знакомства, как отмечается, они привезли подростка в отель, в котором они проживали, сняли номер и изнасиловали ее.

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Сообщается, что пострадавшая пришла в сознание только утром. Первым делом она выбежала из отеля, позвонила отцу и сообщила о случившемся. На место происшествия вызвали полицию. Подозреваемых задержали.

По данным «Фонтанки» дело расследует военный следственный отдел СКР по Санкт-Петербургскому гарнизону.



