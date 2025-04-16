Зарезавшую отца девочку не стали арестовывать

Напавшую на собственного отца с ножом 15-летнюю девочку на стали арестовывать после проведения первоначальных следственных действий, ее передали «под присмотр родственникам», сообщила пресс-служба московского управления Следственного комитета.

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что погибший воспитывал двух дочерей, но часто избивал детей и кричал на них. Причиной произошедшего 15 апреля инцидента, по данным Shot, стало требование к старшей дочери-студентке взять кредит на почти полтора миллиона рублей, чтобы мужчина смог погасить долги по микрокредитам. Отец ударил 20-летнюю девушку, младший ребенок вступился и зарезал отца ударом ножа в шею.

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СК отмечает, что «обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение» после первых допросов и анализа показаний. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета, следователи назначили посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Сообщалось также, что погибший мужчина был ранее судим и приговорен к условному сроку за распространение наркотиков и «применение насилия в отношении представителя власти». Из-за долгов по кредитам в отношении него было также открыто исполнительное производство.

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Ранее прокуратура попросила признать виновным Михаила Хачатуряна в насилии над своими дочерями, которого убили отца в июле 2018 года. Девушек признали потерпевшими по этому делу, мужчине вменяли истязания и действия сексуального характера в отношении своих дочерей, а также систематическое и умышленное причинение тяжкого вреда их здоровью. СМИ отмечали, что признание вины Хачатуряна по этому делу станет доказательством того, что убившие его дочери находились в состоянии необходимой самообороны.