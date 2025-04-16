Спорт по вечерам может сильно ухудшать качество сна

Интенсивные занятия спортом за четыре часа до сна существенно снижают его качество, выяснили авторы длительного исследования сна нескольких тысяч испытуемых. О новой научной работе сообщил на своем сайте австралийский Университет Монаша.

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«Вечерние упражнения, особенно включающие высокий уровень сердечно-сосудистой нагрузки, могут нарушить последующий сон, частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и вариабельность сердечного ритма, тем самым нарушая критический этап процесса восстановления», — объяснила автор исследования, психолог Элиз Фейсер-Чайлдс.

По мнению соавтора исследования Джоша Леота, исследование естественного поведения людей должно быть более убедительным, чем контролируемые эксперименты в лабораторных условиях с небольшими выборками. «Если заниматься в течение четырехчасового окна перед сном, люди могут выбирать короткие упражнения низкой интенсивности, такие как легкая пробежка или плавание, чтобы свести к минимуму нарушение сна и позволить организму расслабиться», — посоветовал ученый.

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В исследовании приняли участие 14 689 человек, которые в течение года носили фитнес-трекеры, записывающие данные о физической активности, сне и пульс. Окончательный набор данных для исследования включал в себя больше четырех миллионов человеко-ночей, отмечают авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.

Фейсер-Чайлдс сказала, что эти данные могут помочь улучшить здоровье населения Австралии. Двое из трех австралийцев жалуются как минимум на одну проблему со сном, а каждый пятый взрослый житель страны спит менее семи часов в сутки, сообщила психолог.