В Москве появилась почта для беременных

В 20 московских женских консультациях и центрах женского здоровья запустили акцию «Стану мамой». Она подразумевает создание специальной почты для беременных. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что акция проводится совместно с «Почтой России». В ее рамках женщины могут отправить открытку своему партнеру и другим родственникам и сообщить о беременности или поле ребенка.

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По словам Надежды Соколовой, заведующей центром женского здоровья городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова, акцию запустили, чтобы «будущие мамы могли делиться своими эмоциями и оригинально сообщать о беременности или о том, кто появится на свет».

В московском Департаменте здравоохранения проект назвали «искренним проявлением заботы о здоровье жительниц большого города» и добавили, что в его разработке принимали участие ведущие репродуктологи и акушеры-гинекологи.

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Ранее сообщалось, что власти Орловской области решили ввести разовые выплаты за беременность школьниц. При этом в Госдуме раскритиковали эту инициативу и заявили, что она нормализует и популяризирует подростковую беременность, а также является «вредной пропагандой».

В конце марта в магазине Steam появилась игра по мотивам реалити-шоу «Беременна в 16». В ней игроку предлагается управлять 16-летним персонажем по имени Лида, По сюжету, она забеременела от парня, с которым познакомилась в автобусе. Школьница живет с мамой, бабушкой и сестрой в Ростовской области и оказывается перед выбором: родить ребенка или готовиться к ЕГЭ.