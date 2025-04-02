Депутат Госдумы выступила против выплат беременным школьницам

Первый зампредседателя комитета по науке Госдумы Ксения Горячева выступила против выплат забеременевшим школьницам и популяризации ранней беременности. Депутат опубликовала у себя в телеграм-канале видео выступления перед журналистами, где она заявила, что ситуация, «когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия».
Шоу «Беременна в 16», игры про подростковую беременность, «происходящее всерьез» обсуждение запрета доступа к контрацепции и абортов — все вместе похоже на нормализацию детской беременности, а не на заботу, сказала первый запредседателя комитета Госдумы.
«Можно сколько угодно называть эти меры бонусом, поддержкой, но когда государственные институты и государственные информационные ресурсы используются для трансляции позиции “неважно, сколько тебе лет, рожай, мы тебе заплатим”, — это вредная для всех нас пропаганда», — заявила Горячева.
Эта пропаганда делается криво, топорно, отпугивающе от самой идеи семьи, добавила депутат.
По словам Горячевой, беременность несовершеннолетней — это на самом деле «история неготовой к ответственности маленькой девочки», которая должна в своем возрасте заниматься уроками, саморазвитием и думать о будущей профессии. «100 тысяч рублей не решают ситуацию, в которой она оказалась», — сказала зампредседателя комитета.
В России вместо материального поощрения должна работать психологическая, медицинская и социальная помощь забеременневшим детям. «Давайте не использовать детскую наивность как способ поправить демографическую статистику», — сказала Горячева.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина у себя в телеграм-канале написала, что под словами Горячевой «скрывается убийственная для нашего народа либеральная идеология». «Фактически Горячева считает, что в школах не нужно прививать семейные ценности, зато нужно внедрять туда секспросвет и умение пользоваться контрацептивами», — заявила Останина.
Начиная с конца 2023 года уже более 40 регионов России объявили, что будут выплачивать вставшим на учет по беременности учащимся, в том числе школьницам, единовременно от 100 000 рублей. С начала года подобные выплаты ввели у себя в регионе власти Орловской области. Орловский губернатор объяснил выплаты беременным школьницам приказом федерального Минтруда.