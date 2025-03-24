Выплаты по беременности распространят на школьниц

В Орловской области единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей распространят на школьниц, которые встанут на учет по беременности. Об этом говорится в указе губернатора региона Андрея Клычкова, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести изменения в указ о единовременной выплате женщинам, обучающимся на очной форме», — говорится в документе.

Ранее в этом же указе №717 от 12 декабря 2024 года денежная выплата была положена только беременным женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Теперь программа охватит и школьниц, а ее действие продлится до 2027 года.

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Пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области в декабре 2024 года сообщала о введении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения. В ведомстве уверяли, что меры направлены на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и «обеспечение достойного качества жизни семей региона».

Подобные инициативы о единовременных выплатах ранее ввели и в других регионах, среди которых Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская, и Тверская области, а также Чувашская Республика, пишет РИА «Новости».

Ранее стало известно, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести в Госдуму законопроект, который позволит женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности с момента их постановки на учет в женской консультации. В пресс-службе партии пояснили, что законопроект разработан в ответ на предложение патриарха Кирилла расширить декретный отпуск на первый триместр беременности.

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По данным Росстата, в 2024 году естественная убыль населения России составила 596,2 тысячи человек, что на 20,4% больше, чем в 2023 году (495,3 тысячи). Власти связали это с уменьшением числа рождений и увеличением числа смертей в стране.



