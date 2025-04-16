Париж справился с загрязнением воздуха от машин

Администрации Парижа удалось добиться значительного сокращения уровня загрязнения воздуха в городе, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные некоммерческой организации Airparif.

Власти ликвидировали 50 тысяч парковочных мест и заменили автомобильные дороги на велосипедные дорожки и зеленые насаждения. Уровень диоксида азота в парижском воздухе снизился на 50 процентов за 20 лет, а содержание твердых частиц PM 2,5 на 55 процентов. Тепловая карта загрязнения воздуха Парижа превратилась из полностью красной в почти зеленую с участками загрязнения только вдоль самых загруженных автомагистралей.

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Журналисты отмечают, что город с 2014 года возглавляет социалистка Анн Идальго, которая настаивает на проведении зеленой политики. Она описала образ идеального Парижа как города, который «дышит». Ее предложения критиковались правыми политиками, ассоциацией автовладельцев и пассажирами пригородного транспорта, которые утверждали, что ограничение движения автомобилей сделает жизнь горожан хуже. Однако именно усилия властей в Airparif назвали определяющими.

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В прошлом году власти города в три раза повысили плату за парковку для владельцев внедорожников, а в марте 2025 года жители Парижа поддержали предложение сделать пешеходными еще 500 улиц, за этот вариант на референдуме проголосовали почти 66 процентов. Это позволит администрации ликвидировать еще 10 тысяч парковочных мест, в сумме пешеходными станут чуть более 10 процентов улиц столицы Франции.

Вредные частицы и вещества, содержание которых в воздухе уменьшилось благодаря действиям властей, журналисты назвали «тихими убийцами». Они вызывают серьезные проблемы со здоровьем, в том числе сердечные приступы, рак легких, бронхит и астму.