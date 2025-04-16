Медведи превратились в национальную проблему для Румынии

Медведи все чаще заходят в жилые районы румынских населенных пунктов и ходят вдоль дорог, это представляет опасность для местных жителей и туристов, сообщает The Guardian со ссылкой на данные исследования румынских ученых, заявления политиков и рекомендации для путешественников от МИД Германии.

В научно-исследовательском институте лесного хозяйства Румынии считают, что ранее в стране неправильно подсчитали популяцию бурых медведей — вместо 8 тысяч на территории государства их может проживать около 13 тысяч. Если эти подсчеты верны, страна имеет самую большую популяцию медведей в Европе после России.

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Журналисты отмечают, что в прошлом году правительство страны повысило квоты для отстрела более, чем в два раза. Это произошло после того, как в 2023 году власти получили вдвое больше экстренных обращений о появлении медведей от жителей страны. Румынские депутаты утверждают, что рост количества контактов животных и человека связан с избыточной популяцией медведей, однако с такой точкой зрения не согласны местные экологи.

В Евросоюзе медведи имеют статус охраняемого вида, министр окружающей среды Румынии Мирча Фечет уже заявил, что будет добиваться его отмены. Сейчас из-за действия директивы ЕС власти страны могут убивать животных только в исключительных обстоятельствах в качестве крайней меры. Сам Фечет со ссылкой на мнение неназванных специалистов заявил, что оптимальная численность популяции не должна превышать 4 тысячи особей.

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Экологические организации утверждают, что сократить количество несчастных случаев с участием медведей можно и с помощью профилактических мер, уделив внимание «проблемным особям». Их представители считают, что это решение поможет не допустить роста случаев появления животных в населенных пунктах, избежав радикальных мер по сокращению их численности.