Закусочная продавала клиентам изготовленные из плаценты капсулы «для укрепления здоровья»

В Китае власти закрыли закусочную, владельцы которой рекламировали «полезные для здоровья»капсулы собственного производства, изготовленные из человеческой плаценты. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Скандал разгорелся 6 апреля после того, как один из пользователей в интернете сообщил, что владельцы закусочной Auntie Congee’s Snack Shop, расположенной в провинции Цзянсу на юго-востоке Китая, якобы занимаются переработкой человеческой плаценты и продают ее в виде капсул. На фотографиях, опубликованных в сети, была видна вывеска заведения с надписью «переработка плаценты».
По данным газеты, стоимость подобной услуги составляла 300 юаней (около 41 доллара США), если клиент приносил собственную плаценту, и 800 юаней (108 долларов), если плацента предоставлялась заведением. При этом утверждалось, что «все использованные плаценты поступают от рожениц в больницах».
Помимо закусочной, предпринимательница также управляет онлайн-магазином под названием Zixuan Maternity Matron Centre, который предлагает роженицам различные услуги: уход за матерью и ребенком, приготовление пищи, восстановительные процедуры после родов и переработку плаценты. В одном из рекламных роликов даже был продемонстрирован процесс изготовления специальных капсул из измельченной плаценты с порошком женьшеня. Отмечалось, что плацента обладает высоким содержанием белка и питательными веществами, что способствует восстановлению организма после родов.
8 апреля Муниципальная комиссия здравоохранения Чанчжоу сообщила изданию Jimu News, что начала расследование в отношении закусочной. «Заведение закрыто на проверку. В настоящее время мы выясняем источник поступления плаценты. Предварительные данные свидетельствуют о том, что они не поступали из больниц», — сообщил представитель ведомства.
В традиционной китайской медицине считается, что употребление плаценты восстанавливает энергию, питает кровь и помогает бесплодным женщинам. Однако из-за соображений безопасности и этики в 2015 году Китайская фармакопея исключила плаценту из перечня продуктов, разрешенных к употреблению.
Согласно действующему законодательству Китая, плацента принадлежит женщине, которая родила, и только она имеет право решать, что с ней делать. Продажа плаценты физическими лицами или организациями запрещена.