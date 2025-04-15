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Интернет и мемы

TikTok разрешил загружать часовые видео

2 минуты чтения 15:55

TikTok разрешил ограниченному числу пользователей загружать видео длительностью до 60 минут. Обновление совпало с началом Coachella, и теперь пользователи смотрят полные концерты кумиров, не выходя из приложения. На это обратило внимание издание «Коса».

С 11 по 20 апреля в долине Коачелла в Калифорнии (США) проходит масштабный музыкальный фестиваль Coachella Valley Music & Arts, считающийся одним из главных событий года в мире современной музыки. Некоторые посетители фестиваля музыки и искусств обратили внимание, что могут делиться в TikTok длинными видео с выступлений — без необходимости делить концерты на десятки отрывков. 

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По данным «Косы», сеты Charli XCX и Леди Гаги уже набрали сотни тысяч просмотров. «Посмотрел полностью и даже забыл, что сижу в тикток», «Не могу поверить, что увидела это вживую — прямо в своей гостиной», «Скачал на телефон», — пишут пользователи приложения.

Отмечается, что официально TikTok не связывал обновление с началом музыкального фестиваля, однако оно открывает новые возможности для концертных видео, образовательного контента, шоу и сериалов.

TikTok начал тестировать возможность загрузки видео продолжительностью до 60 минут еще в 2024 году. Однако тогда компания заявляла, что не собирается в ближайшее время делать эту функцию общедоступной. Как отмечает TechCrunch, увеличение лимита до одного часа усиливает конкуренцию TikTok с YouTube. По данным издания, таким образом платформа стремится привлечь к себе авторов с конкурирующей площадки.

Изначально TikTok позволял публиковать лишь 15-секундные ролики, следуя своей концепции коротких видео. Однако со временем лимит постепенно увеличивался. Так, в октябре 2023 года компания сообщала о тестировании возможности загрузки видео длительностью до 15 минут вместо прежних 10.

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