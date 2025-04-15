Семилетний мальчик стал свидетелем убийства матерью двух братьев и сестры

Прокуратура Красноярского края рассказала подробности дня убийства трех малолетних детей, которых, по версии следствия, зарубила их мать в собственном доме. Выяснилось, что во время расправы четвертый ребенок женщины был в школе, а когда вернулся — стал свидетелем последствий жестокого убийства.

По данным следствия, 14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены тела троих детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Среди погибших — четырехлетняя девочка и два мальчика, семи месяцев и восьми лет. В убийстве подозревают их 29-летнюю мать, которая, по данным прокуратуры, «умышленно нанесла им удары топором».

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В связи с произошедшим, 15 апреля заместитель прокурора края Евгений Мостовой провел рабочее совещание с коллегами. Прокуроры сообщили, что четвертый ребенок подозреваемой — семилетний мальчик — остался жив, так как во время инцидента был в школе. Ранее сообщалось, что он был в гостях у бабушки с дедушкой.

По данным ведомства, после того как школьник вернулся домой и застал последствия расправы над братьями и сестрой, мать отвела его к своим родителям и сообщила о случившемся. В настоящее время ребенку оказана психологическая помощь, она остается в доме у бабушки с дедушкой.

Сама семья убитых детей с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец детей ранее был привлечен к административной ответственности за побои семилетнего сына, а мать, домохозяйка, состоит на учете у психиатра. Силовики уточнили РИА «Новости», что у женщины диагностировали параноидальную шизофрению.

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По данным прокуратуры, психические отклонения у матери были замечены еще до родов последнего ребенка, но не были приняты во внимание во время профилактической работы с семьей. В ходе совещания заместитель прокурора поручил следственным органам возбудить уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).

В настоящее время женщина задержана, в ее отношении было возбуждено уголовное дело статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью (пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

