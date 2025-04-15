«Оземпик» оставил моделей плюс-сайз без работы

Растущая популярность препарата для похудения «Оземпик» оставила моделей плюс-сайз без работы. Модели и активистки движения за бодипозитив жалуются, что в моду снова вернулся «героиновый шик» и культура «здорового образа жизни», которая идеализирует худобу. Об этом пишет газета The Guardian.

В 2021 году модель плюс-сайз Скай Стэндли считалась одной из восходящих звезд этой сферы деятельности. Благодаря выразительной внешности с ней сотрудничали Dolce&Gabbana, датский бренд Ganni и марка Savage X Fenty, основанная Рианной. Однако все изменилось в 2023 году — Стэндли стала получать все меньше приглашений на съемки.

«Мне кажется, нас постепенно стали вытеснять. Работы стало заметно меньше», — рассказала она. Три недели назад Стэндли и вовсе ушла из модельного агентства, с которым она сотрудничала.

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Несмотря на большие достижения движения за бодипозитив в течение последнего десятилетия, в том числе и в индустрии моды, все указывало на то, что культ худобы рано или поздно вернется, пишет The Guardian. По данным газеты, на это повлияла популярность инъекций для похудения «Оземпик», которые сейчас используют даже иконы бодипозитива, возвращение моды 90-х — времен «героинового шика» и даже фэтфобия — патологический страх лишнего веса, который «на самом никуда не исчез, а был в тени».

Модель и активистка Фелисити Хейуорд утверждает, что поворотным для нее моментом стал 2023 год — именно с тех пор моделей плюс-сайз стали все реже приглашать на подиумы. По данным газеты, если в 2023 году на Нью-Йоркской неделе моды участвовали 70 моделей плюс-сайз, то в этом году их всего 23. В Лондоне в сентябре 2024 года на подиуме были представлены 80 моделей плюс-сайз, а в этом — лишь 26.

«С появлением “Оземпика” в нашей индустрии что-то определенно изменилось <…> Возможно, это было наивно с моей стороны, но я думала, что мы наконец пришли к моменту, когда женские тела перестали подвергаться критике и мы просто начали принимать людей такими, какие они есть», — рассказала Хейуорд.

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Модель плюс-сайз и активистка Найоми Николас-Уильямс была на пике своей карьеры в 2021 году, когда сотрудничала с Adidas, H&M и спортивным брендом Lululemon. «Никогда в жизни меня так часто не приглашали на съемки. Это было потрясающе», — вспоминает она.

По ее словам, в последние годы она все реже получает контракты на рекламу одежды. Вместо этого ей все чаще предлагают съемки в роли модели для рук. По словам Николас-Уильямс, это отразилось на ее финансовом положении и повлияло на ее психическое состояние. «Я устала от постоянной борьбы — просто за то, чтобы одежда подходила по размеру или чтобы бренды и дизайнеры вообще хотели выпускать вещи, которые люди плюс-сайз смогут носить», — добавила она.

Ранее психолог, специализирующаяся на расстройствах пищевого поведения, Рина Рамзаева, рассказала «Холоду», что в моду снова вернулось худое тело. Даже те, кого считали иконами бодипозитива, например, певица Лиззо или актриса Барби Феррейра, стали худеть «довольно быстро».

