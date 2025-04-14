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Мир

Зеленский призвал Трампа увидеть Украину перед принятием решений

2 минуты чтения 08:31

Президенту США Дональду Трампу необходимо собственными глазами увидеть разрушения, причиненные Украине в ходе войны, перед тем, как принимать любые решения, связанные с ней. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил украинский президент Владимир Зеленский. 

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — сказал он. При этом Зеленский подчеркнул, что Трамп, «будучи сильным президентом сильной страны», должен быть на стороне Украины, а не занимать нейтральную позицию по отношению к конфликту.

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Накануне российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы, в результате которого, по последним данным, погибли 34 человека, включая двоих детей, а ранения получили еще 117, в том числе 15 детей. 

Нанесение этого удара успел осудить спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. «Атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье выходит за рамки приличия. Погибли и получили ранения десятки гражданских лиц. Как бывший военный, я понимаю, как устроен выбор военных целей, — и это неправильно», — написал он в соцсети X.

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Сам Трамп назвал нанесенный россией удар «ужасной вещью», но не стал вдаваться в подробности. В то же время будущий канцлер Германии Фридрих Мерц осудил Россию и обвинил ее в совершении военного преступления. 

«Это был вероломный акт… и это серьезное военное преступление, преднамеренное и умышленное», — заявил он. По словам уходящего канцлера Германии Олафа Шольца, российская атака на Сумы показала, «чего стоит предполагаемая готовность России к миру». 

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в «вопиющем пренебрежении человеческими жизнями, международным правом и дипломатическими усилиями президента Трампа».

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