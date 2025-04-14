В Голливуде появится больше основанных на «традиционных ценностях» проектов

В конце марта президент США Дональд Трамп поручил Федеральной комиссии по связи США (FCC) провести расследование в отношении компании Disney, которую он обвинил в чрезмерном поощрении разнообразия. За несколько недель до этого крупные студии Paramount и Warner Bros. Discovery также начали менять свою политику, пишет Le Figaro.

Давление Трампа на индустрию развлечений уже ощутимо, отмечает издание. Так, во время первого президентского срока Трампа Голливуд был оплотом сопротивления: например, Роберт Де Ниро тогда назвал президента «болваном» и «идиотом», а Крис Эванс — «безрассудным придурком». После провала Камалы Харрис на выборах обладательница премии «Оскар» Джейми Ли Кертис призвала людей «проснуться и бороться», а комик Джон Кьюсак назвал Трампа «фашистом с абсолютной властью». Однако с тех пор «все затаились», передает Le Figaro.

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Отмечается, что у Трампа есть «мощные рычаги давления» на голливудские студии, чтобы добиться соответствия выпускаемых проектов консервативной политической линии. Так, президент США может помешать слиянию компаний и оставить их в «юридической неопределенности».

В то же время, Голливуд конкурирует с техногигантами Netflix, Apple и Amazon, которые вкладывают миллиарды долларов в производство фильмов и сериалов и выпускают их на своих платформах. Так, Amazon планирует выпускать в кинотеатрах не менее 14 фильмов в год. Это больше, чем у Disney, который в этом году выпустит 12 фильмов.

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Le Figaro отмечает, что техногиганты играют важную роль в принятии решений в Голливуде, и большинство из них «присягнули на верность» Трампу. «Они преданы его делу» , — признал неназванный эксперт. По его словам, Трамп сможет использовать свое влияние, чтобы проекты голливудских студий носили более «трамповский» характер.

Некоторые изменения, как пишет издание, уже заметны. Так, в конце 2024 года из детского анимационного сериала Disney «Выиграем или проиграем» удалили сюжетную линию с участием трансгендерного персонажа. Кроме того, большим успехом пользовались мюзикл «Мария» от Netflix и сериал «Дом Давида» от Amazon на религиозную тематику.

На фоне этого Голливуд также стал чаще обращаться к религиозной и сельской тематике. «Вероятно, вы увидите больше фильмов в стиле Рэмбо, наполненных тестостероном, чем раньше. А еще можно ожидать возрождения вестернов», — предсказал один из собеседников издания. Одновременно инклюзивный ремейк «Белоснежки» провалился в прокате, отмечает Le Figaro.