PlayStation подорожала из-за пошлин Трампа

Компания Sony подняла цены на свои консоли PlayStation 5 на 25% по всему миру, сославшись на «сложные» рыночные условия. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.

Как пишут издания, индустрия видеоигр переживает последствия пошлин Дональда Трампа. Из-за этого в Европе стоимость консоли выросла на 50 евро и достигла 500 евро, в Великобритании — на 40 фунтов, однако стандартные PS5 с дисководом там не подорожали.

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Компания объяснила свое решение повысить розничную цену PS5 на некоторых рынках Европы, Ближнего Востока, Африки и Океании «сложной экономической обстановкой, включая высокую инфляцию и колебания обменных курсов». Так, в Австралии стандартная PS5 подорожает до 829,95 австралийских долларов, а цифровая версия — до 749,95 долларов. В Новой Зеландии стандартная консоль подорожает до 949,95 новозеландских долларов, а цифровая — до 859,95 долларов.

В то же время в Великобритании Sony снизила стоимость дисководов со 100 до 70 фунтов, которыми пользуются обладатели цифровых консолей, чтобы воспроизводить физические носители.

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«США — крупнейший рынок для игровых консолей, и вместо того, чтобы просто повысить цены там, возможно, PlayStation повысит цены по всему миру в попытке защитить, насколько это возможно, американский рынок», — рассказал Кристофер Дринг, обозреватель игровой индустрии в информационном бюллетене The Game Business. По его словам, время, «когда игровые консоли постепенно дешевели, определенно закончилось».

Би-би-си отмечает, что повышение цен на PS5 произошло на фоне того, что компания Nintendo отложила предварительные заказы на свою новую портативную консоль Switch 2 для жителей США и заявила, что ей необходимо оценить потенциальное влияние тарифов Трампа. Консоль вышла за день до введения «взаимных» пошлин.