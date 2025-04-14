Девушка попала под колеса автомобиля любимой группы в Китае

Автомобиль китайского бойз-бэнда TNT сбил фанатку, пытавшуюся заглянуть внутрь салона, — однако девушка поднялась и продолжила гнаться за машиной. Журналисты пишут, что в Китае вслед за Южной Кореей распространяется термин «сасэн» — это поклонник, серьезно нарушающий личные границы знаменитости. Прежде всего термин относится к поклонникам кей-поп исполнителей, сообщает South China Morning Post.

Инцидент с автомобилем произошел в аэропорту Цзиндэчжэнь восточной китайской провинции Цзянси, куда группа Teens in Times (TNT) приехала давать концерт 4 апреля. Как только автомобиль группы выехал из аэропорта, к нему подбежала группа фанаток.

Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег Им оказался известный фотограф, снимавший войну в Украине. Он отправлял бомбы сотрудникам компании и требовал выкуп Мир 5 минут чтения

Девушка, достигшая машины первой, в итоге попала под колеса, следует из ролика, снятого одним из очевидцев и завирусившегося в соцсетях, пишет издание. На видеозаписи слышно, как у людей вокруг перехватывает дыхание от страха за бросившуюся под колеса девушку, автомобиль сбивает ее, она падает на асфальт, но тут же встает и продолжает преследование.

Участники группы пока не отреагировали на инцидент, но в их аккаунте в соцсетях появился призыв к фанатам прекратить вести себя «как сасэны», сообщает South China Morning Post.

Два перебежчика из КНДР впервые в истории попали в к-поп Они убежали от нищеты и репрессий, а теперь пробуют покорить США и стать знаменитыми Интернет и мемы 11 минут чтения

TNT — группа из семи человек, дебютировавшая в ноябре 2019 года благодаря пекинской компании Time Fengjun Entertainment. Компания является основателем и владельцем самого популярного китайского бойз-бэнда TFBoys. TNT сейчас пользуется популярностью у молодежи, у группы 14 миллионов подписчиков в соцсетях.

Один из влиятельных представителей китайской индустрии развлечений рассказал журналистам, что фанаты также начали делать фотографии музыкантов крупным планом, чтобы потом продавать другим фанатам. Например, они предлагают в соцсетях купить у них за 800 юаней (110 долларов) шесть видеозаписей, сделанных крупным планом, и несколько фотографий, рассказало South China Morning Post.