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Политика

Трамп заявил о «нормально идущих» мирных переговорах

2 минуты чтения 14:12 | Обновлено: 14:13

Президент США Дональд Трамп в субботу на борту самолета Air Force One заявил журналистам, что переговоры о прекращении войны в Украине проходят «нормально», но сейчас необходимо перейти к действиям, сообщает агентство Reuters.

«Я думаю, что на переговорах по Украине и России все должно быть в порядке, и вы узнаете об этом очень скоро. Есть момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и мы посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо», — сказал Трамп.

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Согласно определению Кембриджского словаря, выражение «смириться либо заткнуться» (put up or shut up), которое употребил Трамп, означает, что кому-то нужно либо предпринять действия, чтобы сделать то, о чем он говорил, либо прекратить разговоры об на эту тему.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина и спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа, на которой обсуждалась война в Украине. После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посоветовал «не ждать от встречи прорывов». В тот же день Трамп сказал, что разочарован действиями России и призвал ее «поторопиться» с заключением соглашения.

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Также в пятницу британская газета The Times опубликовала интервью со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, в котором он предположил, что в Украине после войны можно будет создать «зоны ответственности», чтобы западную часть страны контролировали ВСУ совместно с военными из Франции и Великобритании, центральную — ВСУ самостоятельно, а восточную часть — российские войска. При этом он сравнил этот план с разделом Берлина в 1945 году, однако потом заявил, что не предлагал раздел Украины.

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