Трамп заявил о «нормально идущих» мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп в субботу на борту самолета Air Force One заявил журналистам, что переговоры о прекращении войны в Украине проходят «нормально», но сейчас необходимо перейти к действиям, сообщает агентство Reuters.

«Я думаю, что на переговорах по Украине и России все должно быть в порядке, и вы узнаете об этом очень скоро. Есть момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и мы посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо», — сказал Трамп.

Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник Он выдумывает экспертов и не разбирается в экономике, Маск считает его кретином. Как он попал в Белый дом? Мир 11 минут чтения

Согласно определению Кембриджского словаря, выражение «смириться либо заткнуться» (put up or shut up), которое употребил Трамп, означает, что кому-то нужно либо предпринять действия, чтобы сделать то, о чем он говорил, либо прекратить разговоры об на эту тему.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина и спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа, на которой обсуждалась война в Украине. После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посоветовал «не ждать от встречи прорывов». В тот же день Трамп сказал, что разочарован действиями России и призвал ее «поторопиться» с заключением соглашения.

Что о войне знает Дональд Трамп? Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле Политика 4 минуты чтения

Также в пятницу британская газета The Times опубликовала интервью со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, в котором он предположил, что в Украине после войны можно будет создать «зоны ответственности», чтобы западную часть страны контролировали ВСУ совместно с военными из Франции и Великобритании, центральную — ВСУ самостоятельно, а восточную часть — российские войска. При этом он сравнил этот план с разделом Берлина в 1945 году, однако потом заявил, что не предлагал раздел Украины.