Спецпосланник Трампа отказался от слов о разделе Украины

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что не предлагал разделить Украину после прекращения огня, как сообщила вчера британская газета The Times. В интервью изданию Келлог сравнил разделение Украины на «зоны ответственности» с разделом Берлина в 1945 году.

«В статье Times искажено то, что я сказал. Я говорил о силах по обеспечению устойчивости для поддержания суверенитета Украины после прекращения огня. Говоря о разделении, я имел в виду зоны ответственности союзных сил (без американских войск). Я НЕ имел в виду раздел Украины», — написал Келлог в соцсети X (бывший твиттер).

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В интервью The Times Келлог предположил, что на западе Украины можно было бы разместить британские и французские войска в качестве сил по обеспечению режима прекращения огня. В северо-восточной части Украины, по его задумке, могут быть только украинские силы, а на оккупированной восточной — российская армия. Между ними он предложил провести 30-километровую демилитаризованную линию.

Разделение Украины на «зоны ответственности» Келлог в интервью сравнил с разделом Берлина между союзниками в 1945 году. «Можно сделать так, чтобы это было похоже на то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда были русская, французская, британская и американская зоны», — сказал спецпредставитель Дональда Трампа.

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Согласно этому плану, США бы фактически признали, что Россия контролирует оккупированные территории Украины, сообщила The Times. В то же время ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Кремль не согласится с миротворческими войсками стран НАТО в Украине «ни при каких условиях».

Вчера агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после визита в Россию передал Трампу, что самый быстрый способ заключить мирное соглашение — признать право России на четыре оккупированных региона Украины и аннексированный Крым. По данным издания, после этой встречи Трамп не принял решения об изменения стратегии США по этому вопросу.