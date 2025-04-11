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Мир

Власти Туниса освободили задержанных по подозрению в терроризме россиян

2 минуты чтения 15:56 | Обновлено: 15:58

В Тунисе местные власти освободили 11 россиян, задержанных в ноябре по обвинению в терроризме, сообщило ТАСС. Их подозревали в причастности к так называемому «Африканскому корпусу» российских вооруженных сил и держали в тюрьме, известной жестоким обращением и пытками. 

Суд снял с арестованных подозрения в причастности к терроризму 10 апреля, сказала ТАСС адвокат россиян Олфа Хаджри. Все 11 человек должны были вылететь в Москву двумя рейсами в пятницу, 11 апреля, рассказали информагентству в российском посольстве. Оба рейса уже вылетели в Россию, уточнило РИА «Новости».

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Решение об освобождении россиян было принято после расследования, доказавшего непричастность задержанных к терроризму, сообщила тунисская радиостанция Mosaique FM.

Группа из 11 россиян в середине ноября направлялась «с исследовательско-краеведческими целями» в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин возле границы с Алжиром, писало ТАСС. Местные правоохранительные органы остановили россиян и обнаружили у них профессиональную технику для видеосъемки, которая «не соответствовала туристическим целям».

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В районе, где задержали россиян, есть военные объекты, он особо контролируется местными силами безопасности, поскольку там «напряженная ситуация в связи с присутствием террористических ячеек», писало ТАСС. 

Тунисские СМИ рассказывали, что россиян подозревают в принадлежности к действующим на территории Ливии иностранным наемникам, связанным с «Африканским корпусом», обратила внимание «Медуза». Невеста одного из задержанных рассказывала, что россиянам не предоставили переводчика, что затрудняло коммуникацию со следствием. 

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